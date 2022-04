Ako Slováci strávia Veľkonočné sviatky? Ich plány ovplyvnilo zdražovanie

Väčšina oslavy neplánuje

Veľkonočný nákup sa predraží

14.4.2022 (Webnoviny.sk) - Vyššie ceny potravín či energií a horšia finančná situácia sa podpísali aj na plánovaní výdavkov v rámci veľkonočných sviatkov. Ako ďalej ukázal prieskum Poštovej banky , viac ako 90 % ľudí bude sviatky tráviť doma.Vyše polovica opýtaných vynaloží na veľkonočné pokrmy, pohostenie a výslužky menej peňazí ako minulý rok. U dvoch tretín Slovákov ide o sumu nanajvýš do 200 eur a pätina opýtaných nechce minúť nič.Pre viac ako 35 % našincov to bude bežný, predĺžený víkend bez akýchkoľvek osláv. A väčšina tých, čo oslavovať bude, minie na výzdobu, pokrmy a pohostenie výrazne menej ako po minulé roky. Najčastejšie zmieňovanou bola v prieskume suma menej ako 100 eur. Takúto čiastku plánuje do sviatkov „investovať“ približne 46 % Slovákov. Do 200 eurového limitu sa zmestí 23 % ľudí.„Kým v roku 2020 rástla suma financií minutých na potraviny počas veľkonočného týždňa a vlani bola len o trochu nižšia, tento rok sa Slováci plánujú výraznejšie uskromniť. Rastúca inflácia im veľkonočné nákupy predražila v priemere až o 10 % a mnohí tak musia siahať podstatne hlbšie do vrecka. To sa odzrkadľuje aj v ich plánoch minúť na sviatky výrazne menej,“ vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká.To, že našinci si začali výraznejšie uťahovať opasok, potvrdzujú aj dáta. Až 82 % opýtaných uviedlo, že na Veľkú noc tento rok neminie viac peňazí ako vlani a 53 % Slovákov priam musí v dôsledku zhoršenej finančnej situácie utratiť menej ako po minulé roky. Úzko to súvisí aj s faktom, že sa veľkonočný nákup potravín pre rastúcu infláciu značne predraží.Prieskum pre Poštovú banku uskutočnila v apríli 2022 agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke 1 213 respondentov z celého Slovenska.