Žilinka kritizuje Kolíkovú, ministerstvo stále nepredstavilo novelu zákona o preukazovaní pôvodu majetku

Návrh zákona sa verejnosti nepredstavil

Na zákone pracuje aj prokuratúra

14.4.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na to, že ministerstvo spravodlivosti stále nepredstavilo novelu zákona o preukazovaní pôvodu majetku.Ako uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti, ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (nom. SaS) presne pred rokom požiadal o vytvorenie expertnej pracovnej skupiny k príprave zmeny „nefunkčného a prakticky neaplikovateľného zákona“ o preukazovaní pôvodu majetku. Šéfka rezortu na jeho list doposiaľ nereagovala.„Hoci už v októbri 2021 médiami prebleskla správa o tom, že Ministerstvo spravodlivosti SR finalizuje návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku, dodnes nebol predstavený odbornej ani laickej verejnosti,“ napísal generálny prokurátor.Podotkol, že predloženie novely vyplýva aj z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021. Žilinka zdôraznil, že jeho ponuka na poskytnutie odborných kapacít Generálnej prokuratúry SR na prípravu zmeny zákona naďalej trvá.„Včasné prijatie skutočne efektívneho zákona o preukazovaní pôvodu majetku má význam nielen z pohľadu spravodlivosti a morálky, ale aj z pohľadu vytvárania zdrojov odoberaním výnosov a majetku nadobudnutého z nelegálnych zdrojov, ktoré by v konečnom dôsledku slúžili všetkým poctivým občanom Slovenska,“ uzavrel generálny prokurátor.Ministerstvo spravodlivosti pre agentúru SITA skonštatovalo, že na návrhu novely zákona o preukazovaní pôvodu majetku pracuje. „Participatívne na ňom spolupracovalo aj Ministerstvo vnútra SR a k práci na zákone bude prizvaná aj Generálna prokuratúra SR. Aktuálne návrh zákona už finalizujeme a v krátkom čase ho plánujeme predložiť do riadneho legislatívneho procesu,“ uviedol Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.