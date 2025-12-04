Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Ako spomaliť pred Vianocami a nezblázniť sa


Koncoročné termíny, nákupy, povinnosti, stretnutia "ešte pred sviatkami". Stačí iba o kúsok spomaliť, nájsť si chvíľu na kamarátov, stretnúť sa na vianočných trhoch a užiť si predvianočnú atmosféru pri ...



irska fa pohostinnost 676x433 4.12.2025 (SITA.sk) - Koncoročné termíny, nákupy, povinnosti, stretnutia "ešte pred sviatkami". Stačí iba o kúsok spomaliť, nájsť si chvíľu na kamarátov, stretnúť sa na vianočných trhoch a užiť si predvianočnú atmosféru pri poháriku. Často sa totiž stáva, že skutočnú atmosféru Vianoc pocítime až 24. decembra večer — a aj to len na chvíľu.

Spomalenie nie je len o ničnerobení


Čo keby ste to teda tento rok skúsili inak? Spomaliť neznamená "vypnúť svet" a odísť ďaleko od ľudí. V "srdci Írska", v mestečku Tullamore, obklopenom zelenými kopcami, žijú v pokojnom tempe každý deň - nie len o sviatkoch. Íri poznajú hodnotu spoločných chvíľ. Pri poháriku whiskey si vychutnávajú rozhovory s priateľmi pri krbe, v malej krčme alebo doma pri kuchynskom stole s rodinou. A tak skôr, ako sa ponoríte do sviatočného zhonu, skúste si aj vy dopriať pár pomalých, krásnych momentov s ľuďmi, ktorých máte radi.

Vychutnať si znamená zastaviť sa


Ani whiskey sa nedá piť rýchlo. Musí sa zahriať v dlani. Musí dostať svoj čas. A možno práve preto sa k zimným večerom tak veľmi hodí. Tullamore D.E.W. vzniká rovnako pomaly – jej jemnosť vychádza z kombinácie trojitej destilácie a starostlivého výberu dubových sudov, v ktorých dozrieva roky, kým je pripravená. Každá minúta zrenia sa odráža v chuti. Nie je to proces, ktorý sa dá urýchliť.

Tak ako táto whisky dozrieva pomaly aj my si môžeme dovoliť spomaliť. Na chvíľu položiť zoznam povinností nabok, dopriať si kľud a ticho. Znovu si všimnúť, ako vonia zimný večer. Možno práve toto je najkrajší dar, ktorý si môžeme dať: neponáhľať sa.

Skús jednoduchý zimný rituál:


nalej si trochu jemnej whiskey Tullamore D.E.W. do nízkeho pohára,

  1. nadýchni sa,

  2. vypni hudbu aj telefón,

  3. a na chvíľu iba buď - nie s plánom, nie s povinnosťou. Len tak.


Možno práve v tom je skutočné vianočné ticho. Nie v tom, čo všetko stihneme, ale musíme pri tom vypľuť dušu, ale naopak v tom, čo si dovolíme zažiť a vedome prežiť.

5 malých rituálov pre pokojnejší december


Skús si počas decembra dopriať pár malých rituálov, ktoré vrátia veciam pokojnejší rytmus.

  1. Jeden večer bez obrazoviek – dopraj si doma s rodinou alebo s priateľmi večer bez obrazoviek. Len svetlo, hudba, spoločenská hra a teplá deka. Uvidíš, ako rýchlo si to telo zapamätá.

  2. Nakúp darčeky naraz, nie po kúskoch – darčeky vybav naraz, v jednom dni, bez nekonečného behania. Vyhneš sa tak chaosu a ušetríš si nervy.

  3. Prechádzka po zotmení – prejdi sa ulicami tesne po zotmení, Zimné ticho má svoj vlastný rytmus. Zavolaj najlepšiu kamarátku a kráčajte v tichosti spolu. Má to neskutočné čaro.

  4. Nepreháňaj návštevy – naozaj netreba vidieť všetkých. Stačí vidieť tých, s ktorými ti je dobre. Kvalitný rozhovor pri poháriku často dá viac ako päť povinných zastávok.

  5. 10-minútový večerný rituál – nájdi si chvíľu iba pre seba. Zapáľ sviečku, pusti si hudbu a nalej si niečo, čo ti chutí, napríklad kvalitnú írsku whiskey Tullamore D.E.W.. Nie preto, že musíš, ale preto, že môžeš.


December nemusí byť o naháňaní sa za dokonalosťou. Možno v ňom stačí len trochu menej hluku a o niečo viac prítomnosti. Keď si večer naleješ pohárik, zapáliš sviečku alebo si dopraješ pár minút ticha, nespomaľuješ len deň – ale aj seba. A práve tam vzniká ten skutočný vianočný pokoj.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Ako spomaliť pred Vianocami a nezblázniť sa © SITA Všetky práva vyhradené.

