 24hod.sk    Z domova

04. decembra 2025

OLO odmieta tvrdenie o najdrahších smetiaroch na svete, vysvetľuje skutočné náklady a obviňuje Winklera zo skresľovania


Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu reagovala na vyjadrenia kandidáta na primátora Martina ...



79408910_1231488617050580_6826940994773057536_o 676x451 4.12.2025 (SITA.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu reagovala na vyjadrenia kandidáta na primátora Martina Winklera o premrštenej cene za zamestnávanie zahraničných pracovníkov.

Najdrahší smetiari na svete


Winkler v stredu uviedol, že na základe verejne dostupnej zmluvy OLO zamestnáva najdrahších smetiarov na svete a za dovoz jedného zamestnanca zo zahraničia platí agentúre 50-tisíc eur mesačne. Hovorkyňa OLO Zuzana Balková konštatuje, že sprostredkovanie zahraničných zamestnancov agentúrou bolo realizované formou verejného obstarávania.

„Podkladom pre zmluvu bola víťazná ponuka vo výške 212-tisíc eur bez DPH s maximálnym počtom 21 zahraničných zamestnancov," vysvetlila s tým, že zmluva je uzavretá na dobu určitú, na jeden rok - do 24. apríla 2026, pričom doteraz takto zamestnali deväť pracovníkov.

„Pokiaľ ide o finančné podmienky zmluvy s agentúrou, jednorazový poplatok za pridelenie zahraničného zamestnanca je vo výške 2 500 eur, nejde o mesačný poplatok za každého pracovníka," dodáva ďalej Balková s tým, že koeficient 15,5 uvedený v zmluve znamená odmenu agentúre vo výške 15,5 percenta z celkovej ceny práce prideleného zamestnanca a nie 15,5-násobku. „Výška odmeny pre agentúru nie je 50-tisíc eur mesačne za jedného zamestnanca ale približne 400 eur," doplnila.

Provízia za zamestnávanie zahraničných pracovníkov


Hovorkyňa ďalej uviedla, že zahraniční pracovníci nie sú náhradou za domácich, ale riešením v situácii, keď je na pracovnom trhu dlhodobo nedostatok záujemcov.

„Naším cieľom nie je nahrádzať, ale dopĺňať – tak, aby naše služby pre obyvateľov fungovali spoľahlivo aj počas sezónnych výkyvov," poznamenala s tým, že OLO rovnako ako iné spoločnosti dlhodobo čelí nedostatku vodičov skupiny C a závozníkov, ktorí sú na trhu práce dlhodobo nedostatkovou profesiou.

„Podľa verejne dostupných informácií dlhodobo chýba na slovenskom pracovnom trhu 16-tisíc profesionálnych vodičov. Z toho dôvodu OLO realizovalo v minulosti náborovú kampaň, pravidelne sa zúčastňuje Kariéra a Profesia Days a zverejňuje inzerciu na svojej stránke," dodáva Balková s tým, že počas posledných piatich mesiacov prijali na pozíciu vodič a závozník 33 záujemcov z domáceho pracovného trhu. Reaguje tak na vyjadrenia Winklera o odmietaní domácich zamestnancov.

Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler na stredajšej tlačovej konferencii upozornil na zmluvu, podľa ktorej platí OLO za zamestnávanie zahraničných pracovníkov províziu vo výške 15,5-násobku celkovej ceny práce za jeden mesiac, čo je 50-tisíc eur. Podľa jeho slov navyše OLO neodpovedá domácim záujemcom o prácu a personálne oddelenie dostalo pokyn, aby s uchádzačmi nekomunikovalo.


Zdroj: SITA.sk - OLO odmieta tvrdenie o najdrahších smetiaroch na svete, vysvetľuje skutočné náklady a obviňuje Winklera zo skresľovania © SITA Všetky práva vyhradené.

