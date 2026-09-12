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12. septembra 2026
Ako spoznať originálny tovar od fejku? Odborníci radia, na čo si dať pozor pri online nakupovaní
Falzifikáty sa dnes neobjavujú len pri luxusnom oblečení alebo kabelkách, ale často aj pri elektronike, parfumoch či liekoch. Falošné značky, podozrivo nízke ceny a sfalšované recenzie patria medzi ...
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12.9.2026 (SITA.sk) - Falzifikáty sa dnes neobjavujú len pri luxusnom oblečení alebo kabelkách, ale často aj pri elektronike, parfumoch či liekoch.
Falošné značky, podozrivo nízke ceny a sfalšované recenzie patria medzi bežné nástrahy online nakupovania, varuje spotrebiteľská organizácia dTest. Falzifikáty sa dnes neobjavujú len pri luxusnom oblečení alebo kabelkách, ale často aj pri elektronike, parfumoch či liekoch.
Podľa dTestu je dôležité pred nákupom starostlivo overiť pôvod tovaru, najmä ak je cena výrazne nižšia než trhová. Podnikateľovi ide o zárobok, a preto výrazná podcena môže byť signálom falšovania. V prípade elektroniky treba dávať pozor aj na výrobky určené pre iný trh. Napríklad telefóny vyrobené pre čínsky trh môžu mať nevhodné používateľské rozhranie či nekompatibilitu so sieťami v Európe.
Pri nákupe odporúčajú odborníci vyberať prevažne oficiálne alebo dôveryhodné e-shopy, ktoré transparentne uvádzajú svoje obchodné meno, kontakty a obchodné podmienky. Zároveň treba čítať nezávislé recenzie od skutočných zákazníkov, aby sa zabránilo oklamaniu falošnými hodnoteniami alebo anonymnými fotkami.
Pri fyzickej kontrole výrobkov potom pomôže pozornosť k detailom ako kvalita švov, materiálov, celkový vzhľad alebo ochranné prvky a logá. Originálny obal často obsahuje sériové číslo či QR kód, ktorými sa dá skontrolovať pravosť produktu priamo u výrobcu.
Najlepšie je takýmto situáciám predchádzať a vopred si e-shopy overovať. Ak spotrebiteľ zistí, že si objednal falšovaný tovar, má podľa právnych pravidiel možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy platí okamžite a obe strany si musia vrátiť dodaný tovar aj kúpnu cenu. Nedodanie originálneho výrobku je považované za podstatné porušenie zmluvy, ktoré dáva nárok na odstúpenie.
Zdroj: SITA.sk - Ako spoznať originálny tovar od fejku? Odborníci radia, na čo si dať pozor pri online nakupovaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Falošné značky, podozrivo nízke ceny a sfalšované recenzie patria medzi bežné nástrahy online nakupovania, varuje spotrebiteľská organizácia dTest. Falzifikáty sa dnes neobjavujú len pri luxusnom oblečení alebo kabelkách, ale často aj pri elektronike, parfumoch či liekoch.
Podľa dTestu je dôležité pred nákupom starostlivo overiť pôvod tovaru, najmä ak je cena výrazne nižšia než trhová. Podnikateľovi ide o zárobok, a preto výrazná podcena môže byť signálom falšovania. V prípade elektroniky treba dávať pozor aj na výrobky určené pre iný trh. Napríklad telefóny vyrobené pre čínsky trh môžu mať nevhodné používateľské rozhranie či nekompatibilitu so sieťami v Európe.
Pri nákupe odporúčajú odborníci vyberať prevažne oficiálne alebo dôveryhodné e-shopy, ktoré transparentne uvádzajú svoje obchodné meno, kontakty a obchodné podmienky. Zároveň treba čítať nezávislé recenzie od skutočných zákazníkov, aby sa zabránilo oklamaniu falošnými hodnoteniami alebo anonymnými fotkami.
Pri fyzickej kontrole výrobkov potom pomôže pozornosť k detailom ako kvalita švov, materiálov, celkový vzhľad alebo ochranné prvky a logá. Originálny obal často obsahuje sériové číslo či QR kód, ktorými sa dá skontrolovať pravosť produktu priamo u výrobcu.
Najlepšie je takýmto situáciám predchádzať a vopred si e-shopy overovať. Ak spotrebiteľ zistí, že si objednal falšovaný tovar, má podľa právnych pravidiel možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy platí okamžite a obe strany si musia vrátiť dodaný tovar aj kúpnu cenu. Nedodanie originálneho výrobku je považované za podstatné porušenie zmluvy, ktoré dáva nárok na odstúpenie.
Zdroj: SITA.sk - Ako spoznať originálny tovar od fejku? Odborníci radia, na čo si dať pozor pri online nakupovaní © SITA Všetky práva vyhradené.
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