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12. septembra 2026
MIRRI podporí geotermálny projekt v Košiciach aj vznik Hasičského múzea v Prievidzi
MIRRI uvádza, že priemerný čas vybavenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa skrátil z 80 na 43 dní a tempo čerpania Programu Slovensko sa viac ako zdvojnásobilo.
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12.9.2026 (SITA.sk) - MIRRI uvádza, že priemerný čas vybavenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa skrátil z 80 na 43 dní a tempo čerpania Programu Slovensko sa viac ako zdvojnásobilo.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) pokračuje v intenzívnej implementácii projektov financovaných z Fondu na spravodlivú transformáciu. Na Slovensku je na spravodlivú transformáciu troch najviac zasiahnutých regiónov - Hornej Nitry, Košického a Banskobystrického kraja, vyčlenených 459 miliónov eur v rámci Programu Slovensko.
Medzi najvýznamnejšie projekty patrí využitie geotermálnej energie v Košickej kotline, na ktorý je určených 95,7 milióna eur. Po dokončení má geotermálne teplo pokryť približne štvrtinu potreby tepla v Košiciach.
Projekt počíta s výstavbou približne 15,7 kilometra teplovodov, inštaláciou výmenníkov tepla a prepojením geotermálnych zdrojov so systémom centrálneho zásobovania teplom. Prijímateľom je MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a. s., partnerom GEOTERM KOŠICE, a. s. V súčasnosti je z projektu vyčerpaných približne 14 miliónov eur, z toho 5,6 milióna eur z prostriedkov EÚ. Pripravuje sa aj preddavková platba viac ako 26 miliónov eur.
MIRRI zároveň uvádza, že priemerný čas vybavenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa skrátil z 80 na 43 dní a tempo čerpania Programu Slovensko sa viac ako zdvojnásobilo.
Fond podporuje aj projekty na Hornej Nitre. V Prievidzi má v areáli bývalých kotolní a baníckych dielní vzniknúť Hasičské múzeum s nákladmi 4,1 milióna eur, ktoré má vytvoriť sedem pracovných miest. Múzeum nebude iba klasickou expozíciou historickej hasičskej techniky. Využívať bude digitálne technológie, interaktívne prvky a zážitkovú dramaturgiu vrátane prvkov umelej inteligencie.
Modernizáciou za 742-tisíc eur prejde aj Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi, pričom schválený nenávratný finančný príspevok predstavuje 683 tisíc eur. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu, atraktívnosť a dostupnosť odborného vzdelávania v regióne, ktorý prechádza zásadnou ekonomickou transformáciou.
Škola získava moderné zdravotnícke pomôcky, pacientske simulátory, anatomické modely a ďalšie špecializované vybavenie pre praktickú výučbu odborov, ako sú praktická sestra, sanitár a ďalšie zdravotnícke špecializácie. Jedným z najvýraznejších prvkov projektu je výučba na vysoko verných pacientskych simulátoroch. Študenti si na nich môžu v bezpečnom prostredí nacvičovať prvú pomoc, meranie životných funkcií či ošetrovanie zranení.
Moderné technológie prinášajú zmenu aj do výučby anatómie. Virtuálna realita a 3D softvér umožňujú študentom prezerať si ľudské orgány a orgánové sústavy v trojrozmernom priestore. Súčasťou vzdelávania je tiež simulácia digitálnej nemocnice.
Zdroj: SITA.sk - MIRRI podporí geotermálny projekt v Košiciach aj vznik Hasičského múzea v Prievidzi © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) pokračuje v intenzívnej implementácii projektov financovaných z Fondu na spravodlivú transformáciu. Na Slovensku je na spravodlivú transformáciu troch najviac zasiahnutých regiónov - Hornej Nitry, Košického a Banskobystrického kraja, vyčlenených 459 miliónov eur v rámci Programu Slovensko.
Medzi najvýznamnejšie projekty patrí využitie geotermálnej energie v Košickej kotline, na ktorý je určených 95,7 milióna eur. Po dokončení má geotermálne teplo pokryť približne štvrtinu potreby tepla v Košiciach.
Vybavovanie žiadostí sa skrátilo
Projekt počíta s výstavbou približne 15,7 kilometra teplovodov, inštaláciou výmenníkov tepla a prepojením geotermálnych zdrojov so systémom centrálneho zásobovania teplom. Prijímateľom je MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a. s., partnerom GEOTERM KOŠICE, a. s. V súčasnosti je z projektu vyčerpaných približne 14 miliónov eur, z toho 5,6 milióna eur z prostriedkov EÚ. Pripravuje sa aj preddavková platba viac ako 26 miliónov eur.
MIRRI zároveň uvádza, že priemerný čas vybavenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa skrátil z 80 na 43 dní a tempo čerpania Programu Slovensko sa viac ako zdvojnásobilo.
Fond podporuje aj projekty na Hornej Nitre. V Prievidzi má v areáli bývalých kotolní a baníckych dielní vzniknúť Hasičské múzeum s nákladmi 4,1 milióna eur, ktoré má vytvoriť sedem pracovných miest. Múzeum nebude iba klasickou expozíciou historickej hasičskej techniky. Využívať bude digitálne technológie, interaktívne prvky a zážitkovú dramaturgiu vrátane prvkov umelej inteligencie.
Modernizácia zdravotníckej školy
Modernizáciou za 742-tisíc eur prejde aj Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi, pričom schválený nenávratný finančný príspevok predstavuje 683 tisíc eur. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu, atraktívnosť a dostupnosť odborného vzdelávania v regióne, ktorý prechádza zásadnou ekonomickou transformáciou.
Škola získava moderné zdravotnícke pomôcky, pacientske simulátory, anatomické modely a ďalšie špecializované vybavenie pre praktickú výučbu odborov, ako sú praktická sestra, sanitár a ďalšie zdravotnícke špecializácie. Jedným z najvýraznejších prvkov projektu je výučba na vysoko verných pacientskych simulátoroch. Študenti si na nich môžu v bezpečnom prostredí nacvičovať prvú pomoc, meranie životných funkcií či ošetrovanie zranení.
Moderné technológie prinášajú zmenu aj do výučby anatómie. Virtuálna realita a 3D softvér umožňujú študentom prezerať si ľudské orgány a orgánové sústavy v trojrozmernom priestore. Súčasťou vzdelávania je tiež simulácia digitálnej nemocnice.
Zdroj: SITA.sk - MIRRI podporí geotermálny projekt v Košiciach aj vznik Hasičského múzea v Prievidzi © SITA Všetky práva vyhradené.
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