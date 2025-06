Ako správne triediť obaly z opaľovacích prípravkov?

Opaľovací krém patrí do plážovej tašky, prázdny obal do kontajnera

Kam s obalom?



Prázdne plastové tuby od opaľovacích krémov a pumpičky patria do žltého koša na plasty.



Spreje a dezodoranty v kovových obaloch vyhadzujeme do červeného koša na kovy. Ale pozor, v mnohých mestách sa kovy triedia spoločne s plastmi a nápojovými kartónmi do žltého koša na plasty.



Sklenené fľaštičky patria do zeleného kontajnera na sklo.



Papierové krabičky, napríklad z balenia opaľovacích prípravkov, sa triedia do



Vlhčené obrúsky patria do zmesového odpadu, ich obaly sa však triedia medzi



Balzamy na pery majú plastový obal, a teda patria do plastov.



Čím vyšší faktor, tým vyššia ochrana

Tipy a triky na slnečné dni:



Opaľovací krém nanášajte aspoň 20 minút pred pobytom na slnku a noste ho vždy so sebou.



Aplikujte opaľovací krém pravidelne, a to nielen na tvár, ale aj uši, chrbát, ramená a chodidlá.



Nezabudnite na pokrývku hlavy a slnečné okuliare – aj oči treba chrániť.



Prijímajte dostatok tekutín a noste so sebou fľaše na opakované použitie.



Vyhýbajte sa slnku medzi 11:00 a 15:00 hod., keď je UV žiarenie najintenzívnejšie.



UV žiarenie preniká aj cez mraky. Opaľovací krém používajte aj vtedy, keď je zamračené.



Po spotrebovaní produktu obal správne vytrieďte. Príroda vám poďakuje.



23.6.2025 (SITA.sk) -Opaľovací krém s vysokým SPF, balzam na pery, osviežujúci sprej či dezinfekcia na ruky patria v lete medzi najčastejšie používané produkty. Čo však s obalmi po ich spotrebovaní? OZV ENVI - PAK pripomína, že triediť môžeme aj po návrate z letných aktivít na pláži, kúpalisku či stanovačke.Mnohé prípravky na opaľovanie sú navrhnuté tak, aby boli praktické, ľahké a odolné. Keď sú však obaly z týchto produktov prázdne, často končia v nesprávnom koši alebo voľne odhodené v prírode."Obaly z produktov na opaľovanie patria do triedeného odpadu rovnako ako obaly z potravín či kozmetiky. Prázdna plastová tuba od opaľovacieho krému či obal od balzamu na pery si zaslúžia, aby boli správne vytriedené," hovorí Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK.Obľúbené kozmetické produkty, ktoré si so sebou berieme na pláž či kúpalisko, sú balené do rôznych obalov – od plastových túb a fľaštičiek až po papierové krabičky a kovové spreje. Triedenie obalov nemusí byť zložité, stačí si všímať, z čoho sú tieto obaly vyrobené."Aj drobné návyky môžu mať pri triedení veľký význam. Obal pred vyhodením stlačme alebo inak zmenšime jeho objem, aby zbytočne nezaberal miesto. Odporúčame tiež oddeliť časti, ktoré sa dajú jednoducho rozobrať – napríklad plastový vrchnák z fľaše či pumpičku z flakónu. Takto oddelený a vytriedený odpad sa potom ľahšie spracováva," vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.Pri výbere opaľovacích prípravkov by sa nemalo rozhodovať len podľa vône či ceny. Najdôležitejším údajom je SPF – Sun Protection Factor, teda faktor ochrany pred UVB žiarením. SPF 30 zablokuje približne 97 % UVB žiarenia a SPF 50 až 98 %. Dermatológovia odporúčajú používať minimálne SPF 30, ideálne SPF 50, najmä pri deťoch a ľuďoch so svetlou pleťou a citlivou pokožkou.Informačný servis