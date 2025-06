Progresívci budú iniciovať mimoriadny výbor, vyzývajú vládu na okamžité vrátenie 200 miliónov eur obciam a mestám – VIDEO

Urobia všetko pre to, aby ochránili európske peniaze pre regióny

Od Migaľa budú žiadať vysvetlenie

Vláda podľa Lackoviča samosprávy oklamala

23.6.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) bude iniciovať výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ministra investícií Samuela Migaľa sa chcú pýtať na zmrazenie 200 miliónov pre samosprávy a čo ho viedlo k náhlej zmene názoru."Vláda Smeru SNS sa tvári, že im záleží na regiónoch, no mestá a obce oklamala a obrala o 200 miliónov eur," zdôraznil podpredseda PS Michal Truban s tým, že 200 miliónov malo ísť na školy, telocvične, kanalizácie či ďalšie kľúčové projekty. Samosprávy s peniazmi rátali, boli pripravené na ich čerpanie, no teraz projekty skončia bez financovania."Vyzývame preto vládu, aby toto rozhodnutie okamžite zrušila a začala so samosprávami komunikovať,” uviedol Truban a doplnil, že minister Migaľ otvorene hovorí o tom, že rozhodnutie zmenil zo dňa na deň napriek dohode so samosprávami.Podpredsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Ľubica Karvašová (PS) zdôraznila, že neexistuje legitímny dôvod, aby niekto siahal na eurofondy dohodnuté s regiónmi bez ich súhlasu."Do aktuálnej legislatívy k revízii kohéznej politiky sa mi podarilo presadiť pozmeňujúci návrh, ktorý zakáže prerozdeliť prostriedky, ktoré už raz boli naplánované na územný rozvoj. Tento návrh získal podporu naprieč politickým spektrom a už túto stredu sa o ňom bude hlasovať vo výbore," doplnila Karvašová s tým, že v PS urobia všetko pre to, aby ochránili európske peniaze pre regióny aj z európskej úrovne.Členka výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková (PS) dodala, že budú iniciovať mimoriadny výbor , na ktorý pozvú Migaľa. Budú od neho žiadať vysvetlenie, prečo náhle zmenil postoj, keďže jeho rezort samosprávy ubezpečoval, že na ich peniaze nesiahne."Minister musí takisto transparentne predstaviť dopady, ktoré tento jeho krok bude mať na investičné projekty v mestách a obciach,” povedala Hanuliaková, ktorá súčasne Migaľa vyzvala, aby prestal hľadať vinu všade inde, len nie vo svojom rezorte."Minister je len správcom európskych zdrojov a pomocníkom samospráv pri ich čerpaní. Tieto peniaze patria do slovenských regiónov. Akékoľvek pochybnosti o tempe čerpania eurofondov malo ministerstvo riešiť včas a v spolupráci s dotknutými orgánmi,” uviedla Hanuliaková.Poslanec Marek Lackovič (PS) vyhlásil, že podanie ruky s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) či slovo ministrov financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a investícií a regionálneho rozvoja Migaľa očividne nič neznamená, pričom samosprávy sa o tom presvedčili aj na vlastnej koži. Vláda ich podľa Lackoviča oklamala a obce a mestá stále nevedia, na ktoré projekty bude mať odoberanie peňazí dopad."Tušia vôbec páni ministri, koľko trvá schválenie projektu či kontrola verejného obstarávania? Koľko obce investujú do projektových dokumentácií a povoľovacích procesov? Tie im už nikto nevráti. Obce dnes netušia, či sa budú stavať plánované školy alebo domovy seniorov,” dodal Lackovič.Premiér by podľa neho mal priznať, kam chce presunúť eurofondy z rúk miest a obcí. "Za tento materiál hlasovala vláda ako celok, ani strana Hlas sa preto dnes nemôže vyhovárať na ministra Migaľa. Ak sa chcú stále hrať na stranu regiónov, mali by okamžite zastaviť toto konanie,” uzavrel Lackovič.