Ako sú na tom s transparentnosťou kampaní kandidáti v komunálnych a župných voľbách? Nájdu sa aj pozitíva

26.10.2022 (Webnoviny.sk) - Transparentnú predvolebnú kampaň v spojených voľbách do obecných a krajských samospráv má každý piaty kandidát.Vyplýva to z hodnotenia mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS), ktorá porovnávala 103 kandidátov v krajských mestách a samosprávnych krajoch.Hodnotenie „Transparentná kampaň“ ich získalo 21. Viac ako štvrtina kandidujúcich politikov je netransparentných (28) a pri polovici kampaní (54) prevládajú výhrady.Transparentnosť kampaní sa k záveru predvolebného zápolenia zlepšila, pretože v prvom hodnotení TIS skončilo v najlepšej skupine len 11 z celkovo 98 hodnotených kandidátov.Na transparentných účtoch kandidátov a politických strán je štyri dni pred voľbami viac ako desať miliónov eur, z ktorých bude väčšia časť použitá práve v súboji o župy, hlavné mesto a ďalšie krajské metropoly.Z pôvodne hodnotených 98 kandidátov sa dokázala vo finiši kampane o niečo zlepšiť viac ako polovica (57), naopak, necelej tretine (29) kandidátov transparentnosť mierne poklesla. O niečo transparentnejšie sú primátorské kampane ako kampane kandidátov na župana.Transparentný účet ministerstvu vnútra stále nenahlásila pätina kandidátov. Vôbec si ho nezaložilo až 40 percent kandidátov, ktorí využívajú možnosť kampaňovať cez účet ich politickej strany, čo je menej transparentný spôsob.Vlastný web mala pôvodne iba čosi viac ako polovica kandidátov, teraz sú to dve tretiny. Volebný program na svojom webe pôvodne zverejňovala iba tretina kandidátov, teraz už polovica.„Pre verejnú kontrolu míňania miliónov eur v kampani je dôležité, aby boli výdavky na transparentných účtoch dobre popísané. To robí stále iba pätina kandidátov, pri prvom hodnotení to bolo iba 13 percent,“ informuje TIS.Zhoršilo sa povinné označovanie politickej reklamy v príspevkoch na sociálnej sieti. Pôvodne ich označovalo 43 percent kandidátov, teraz iba 30 percent.„Pozitívne naopak je, že až dve tretiny kandidátov majú kampaň postavenú na väčšom počte darcov a až tri štvrtiny kandidátov nie je závislá od veľkých darov,“ vyzdvihla TIS.V závere kampane sa najviac zlepšili Milan Belica , Miloš Mičega, Erik Ňarjaš Richard Rybníček , všetci narástli o viac ako 20 percentuálnych bodov.Trenčianskemu primátorovi Rybníčkovi sa podarilo dostať medzi päticu kandidátov s najtransparentnejšou kampaňou potom, ako na svojom transparentnom účte doplnil podrobný popis jednotlivých výdavkov. Zodpovedal aj otázku TIS o veľkosti jeho bilbordovej kampane.„Nitriansky župan Belica, ktorého kampaň sme kritizovali pre jej utajenosť, sa ju rozhodol odkryť a do účtu doplnil príjemcov platieb,“ dodala TIS.