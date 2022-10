Program a sľuby, predvolebné debaty či osobná skúsenosť? Prieskum ukazuje, čo môže rozhodnúť v komunálnych a župných voľbách

Osobná skúsenosť dominuje

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - V blížiacich sa voľbách do orgánov samospráv sa voliči budú rozhodovať na základe osobnej skúsenosti s kandidátom, ale i predvolebných debát.Osobná skúsenosť s kandidátom, prípadne známosť kandidáta je dôvodom pre 60,1 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ.Na základe predvolebných debát v televízii, v rádiu alebo na internete sa rozhoduje viac ako 20 percent respondentov. Pre viac ako 19 percent respondentov je hlavným dôvodom program kandidátov, prípadne ich predvolebné sľuby.Necelých šesť percent opýtaných sa rozhoduje na základe odporúčania politickej strany, s ktorou sympatizujú a 5,1 percenta respondentov sa rozhodlo na základe bilbordov, plagátov či stretnutí s občanmi. Na otázku nechcelo alebo nevedelo odpovedať 12,6 percenta respondentov.Predošlá osobná skúsenosť alebo známosť kandidáta ako odpoveď dominovala vo všetkých sociodemografických skupinách.Program a predvolebné sľuby kandidátov, a tiež predvolebné diskusie v televízii, rádiu či na internete, ako odpovede nadpriemerne často uvádzali respondenti vo veku od 18 do 33 rokov.Naopak, tieto odpovede boli podpriemerne často uvádzané vekovou kategóriou 50 až 65 rokov. Na položenú otázku nevedeli nadpriemerne často odpovedať ľudia so vzdelaním bez maturity.Osobnú skúsenosť alebo známosť kandidáta uvádzali nadpriemerne často respondenti z Trenčianskeho kraja.Na základe predvolebných diskusií v televízii, rádiu a na internete sa nadpriemerne často rozhodujú účastníci prieskumu z Bratislavského, Košického a Žilinského kraja.Voľbu na základe programu alebo predvolebných sľubov nadpriemerne uvádzali opýtaní z Prešovského, Žilinského a Bratislavského kraja.Ako dôvod voľby uvádzali predošlú skúsenosť s kandidátom alebo známosť kandidáta nadpriemerne často voliči strán Progresívne Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie i voliči hnutia OĽaNO a strany Hlas-SD K predvolebným diskusiám v televízii, rádiu a na internete sa častejšie prikláňali voliči strán Republika SaS či hnutia OĽaNO.Na základe programu alebo predvolebných sľubov kandidátov sa nadpriemerne často chystá voliť voličstvo strán Progresívne Slovensko, SaS, hnutia Sme rodina i KDH.Zber údajov prebiehal od 12. do 19. októbra na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Respondenti odpovedali na otázku - „Onedlho sa budú konať komunálne a župné voľby. Na základe čoho sa rozhodujete o tom, koho budete voliť? Prečítam Vám možnosti.“Odpovede si mohli vybrať z vopred definovaného zoznamu variantov, ktoré im boli predkladané v rotovanom poradí. Respondent si mohol vybrať dve odpovede.