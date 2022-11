Ako sú na tom Slováci s angličtinou? V prieskume sú medzi 111 krajinami poriadne vysoko a prvýkrát pred Čechmi

Tri body od najvyššej úrovne

19.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slováci dosiahli najvyššiu úroveň angličtiny v histórii a blížia sa k svetovej špičke. V prieskume EF English Proficiency Index 2022, ktorý každoročne uskutočňuje vzdelávacia organizácia EF Education First, sa Slovensko umiestnilo na doposiaľ najlepšej 15. priečke.Na prieskume sa zúčastnilo 2,1 milióna ľudí zo 111 krajín, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Najlepšie vedia po anglicky Holanďania, na druhom mieste je Singapur a prvú trojicu uzatvára Rakúsko.Slováci patria v znalosti anglického jazyka medzi krajiny s vysokou úrovňou odbornosti, vyplýva z prieskumu. V celkovom bodovaní dosiahli 597 bodov, teda o sedem bodov viac ako vlani.Od najvyššej možnej úrovne odbornosti angličtiny delia Slovákov iba tri body. Vysoká úroveň odbornosti angličtiny, ktorú Slováci dosiahli, hovorí o tom, že si v tomto jazyku vedia prečítať noviny, rozumejú televíznym programom a nemajú problém pripraviť pracovnú prezentáciu po anglicky.„Najvyššia možná znalosť angličtiny, ku ktorej Slovensku chýba naozaj iba niekoľko bodov, znamená, že používateľ jazyka ľahko číta odborné texty, v spoločenských situáciách sa vyjadruje komplexnejšie alebo sa vie dohodnúť na zmluvných podmienkach s rodeným anglicky hovoriacim človekom," uviedla riaditeľka EF Slovensko Zuzana Ihnátová.V roku 2021 Slovensko prvýkrát predbehlo v rebríčku susedné Česko, ktoré sa tento rok umiestnilo na 23. mieste. Z krajín V4 vedia po anglicky lepšie ako Slováci iba Poliaci, pričom za Slovenskom skončili v rebríčku aj vyspelé západoeurópske štáty, ako sú Luxembursko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko či Španielsko.Najhoršiu úroveň anglického jazyka v Európe majú Albánci, Moldavci a Rusi, na nižších priečkach sa umiestnili aj Bielorusi a Ukrajinci. Najnižšia úroveň angličtiny na svete bola zaznamenaná v Laose, Konžskej demokratickej republike a Jemene.Hlavné mestá a veľké metropoly mali v prieskume takmer vo všetkých prípadoch vyššiu priemernú úroveň znalosti angličtiny ako krajina ako celok. Najlepšie vedia po anglicky obyvatelia Amsterdamu, Kodane a Štokholmu, pričom Bratislava s týmito mestami zdieľa najvyššiu možnú úroveň odbornosti angličtiny na 13. priečke. Najnižšiu úroveň anglického jazyka dosiahli africké mestá Kinshasa, Abidjan a Mogadišo.Prieskum sa okrem úrovne angličtiny v krajinách sveta zameral aj na znalosť tohto jazyka naprieč rôznymi vekovými kategóriami, mestami a pohlaviami.Znalosť angličtiny sa celosvetovo zlepšila u dospelých nad 25 rokov, pričom najviditeľnejšie zlepšenie badať u ľudí nad 40 rokov. Výrazná zmena však nastala vo vekovej kategórii od 18 do 20 rokov. Od roku 2020 sa znalosť angličtiny u najmladších dospelých znížila o zarážajúcich 50 bodov a klesla až na úroveň B1.„Za tento stav môže najmä pandémia koronavírusu , keď bola školská výuka úplne prerušená alebo sa študenti učili online formou. Situácii neprospelo ani to, že sa počas pandémie nedalo cestovať do zahraničia, a teda nebol priestor na zlepšovanie jazyka v praxi," skonštatovala Ihnátová.V roku 2022 sa v prieskume ešte viac zväčšil rozdiel medzi pohlaviami v mladej vekovej skupine. Kým v rokoch 2014 až 2020 mali vyššiu úroveň angličtiny ženy, vlani ich predbehli muži a rovnaký výsledok priniesol prieskum aj tento rok.S cieľom zlepšiť si úroveň angličtiny Zuzana Ihnátová odporúča prestaviť si jazyk v mobile a aplikáciách zo slovenčiny do angličtiny. „Začnite sledovať filmy a seriály v angličtine s anglickými titulkami a študujte v kratších intervaloch po 30 minút namiesto úmorného učenia sa počas viacerých hodín bez prestávky. A samozrejme, veľa cestujte, spoznávajte nových ľudí a využívajte každú príležitosť na rozprávanie v angličtine," odporúča Ihnátová.Organizácia EF Education First pôsobí vo viac ako 100 krajinách a venuje sa vzdelávaniu prostredníctvom jazykových, cestovateľských, kultúrnych, výmenných a akademických programov. Vznikla vo Švédsku v roku 1965 a jej poslaním je vzdelávaním otvárať svet.