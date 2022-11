Od decembra sa do skupiny I. omamných látok zaradia brorfin a metonitazén

Brorfín

Metonitazén

19.11.2022 (Webnoviny.sk) - Zoznam omamných a psychotropných látok sa od decembra tohto roka rozšíri o dve nové omamné látky na základe rozhodnutia príslušnej komisie Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu. Do skupiny I. omamných látok sa zaradia brorfin a metonitazén. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú schválil parlament.Novela má prispieť k prevencii vzniku závislosti od omamných a psychotropných látok. Umožňuje pružnejšie trestnoprávne postihovať ich nezákonnú výrobu a predaj. „Látka brorfín bola zistená v štyroch členských štátoch EÚ a podlieha kontrole v najmenej troch členských štátoch EÚ," uviedlo ministerstvo zdravotníctva ako predkladateľ novely.Spája sa s jednou intoxikáciou bez smrteľných následkov a v súčasnosti ju intenzívne monitoruje Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť . Látka brorfín nemá terapeutické použitie ani nezískala povolenie na uvedenie na trh ako liek.„Existujú dostatočné dôkazy, že látka brorfín sa zneužíva alebo sa môže pravdepodobne zneužívať a môže sa stať verejným zdravotným a sociálnym problémom, čo opodstatňuje zaradenie uvedenej látky pod medzinárodnú kontrolu," upozornil rezort.„Látka metonitazén bola zistená v troch členských štátoch EÚ a podlieha kontrole v najmenej troch členských štátoch EÚ," konštatuje ministerstvo zdravotníctva. Spája sa s jedným prípadom úmrtia a intenzívne ju monitoruje Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť.Látka metonitazén sa podľa rezortu skúmala v predklinických modeloch pre svoje analgetické účinky, nie je však známe, že by mala terapeutické použitie. Aj látka metonitazén sa podľa ministerstva zneužíva alebo sa môže pravdepodobne zneužívať a môže sa stať verejným zdravotným a sociálnym problémom.