Ako to vyzerá s dotáciami v programe Obnovme si svoj dom? Šimkovičovej ministerstvo tvrdí, že sa vo viacerých podprogramoch vyplácajú

Kedy žiadatelia dostanú prostriedky

U niektorých žiadateľov boli zistené závažné nedostatky

Zmeny a korekcie boli realizované na základe transparentného procesu

11.10.2024 (SITA.sk) - Dotácie v programe Obnovme si svoj dom sa vo viacerých podprogramoch vyplácajú, v ďalších budú vyplatené v dohľadnom čase. Pre agentúru SITA to uviedla vedúca Oddelenia komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Priblížila, že finančné prostriedky z podprogramov 1.5 "Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy" a z podprogramu 1.6 "Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok" sú v súčasnosti už vyplácané.Žiadatelia v podprogramoch 1.2 "Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva" a 1.4 "Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave" by mali dostať prostriedky počas októbra. Ako Bačinská uviedla, boli o tom informovaní a od konca septembra majú i zmluvy o poskytnutí dotácie."V dohľadnom čase dôjde aj k vyplácaniu finančných prostriedkov k podprogramu 1.1 "Obnova kultúrnych pamiatok" a k podprogramu 1.3 "Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu"," uviedla. Doplnila, že u žiadateľov spĺňajúcich zákonom stanovené podmienky boli upravené protokoly a v týchto dňoch sú s nimi podpisované zmluvy. Prostriedky by mali dostať ihneď po podpise zmlúv a ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.Bačinská tiež dodala, že u niektorých žiadateľov boli pri kontrolách zistené závažné nedostatky, napríklad nedoplatky v poisťovniach. To malo za následok i vyradenie zo zoznamu žiadateľov o dotácie, a teda čerpanie prostriedkov im nebude umožnené.Agentúra SITA sa ministerstva kultúry pýtala aj na to, čo by sa stalo, ak by žiadatelia nestihli pridelené prostriedky vyčerpať. Bačinská uviedla, že v prípade nevyčerpania dotácie požadovaným spôsobom a v zákonom stanovenej lehote, musí byť dotácia vrátená späť ministerstvu kultúry.Podľa rezortu kultúry ale možno predpokladať, že takáto situácia nenastane, vzhľadom na to, že napríklad v prípade obnovy striech ide o čerpanie kapitálových výdavkov. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy totiž uvádza, že "výdavky štátneho rozpočtu možno použiť len do konca rozpočtového roka, na ktorý boli rozpočtované. Ak zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté fyzickým osobám alebo právnickým osobám kapitálové výdavky, tieto možno použiť na určený účel aj v troch rozpočtových rokoch bezprostredne nasledujúcich po roku, na ktorý boli rozpočtované", vysvetlila BačinskáRezortu kultúry sa agentúra SITA spýtala aj na prideľovanie dotácií v podprograme 1.5 "Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy". Poniektoré projekty, ktoré mali pomerne vysoké bodové hodnotenie od komisie, dotáciu napokon nezískali, kým iné projekty, kde bolo bodové hodnotenie nižšie, podporené boli.Napríklad obnova rituálnych kúpeľov MIKVE v Bardejove mala podľa hodnotenia 82 bodov a podporená nebola, podobne ako farnosť Marianka, no napríklad Národná bazilika v Šaštíne-Strážach, ktorá mala hodnotenie 51 bodov podporu získala."Všetky zmeny a korekcie boli realizované na základe transparentného procesu, pričom sa zohľadňovali aj strategické ciele programu "Obnovme si svoj dom". Hodnotiace komisie sú síce potrebnou súčasťou rozhodovacieho procesu, nie sú však jediným kritériom pre prideľovanie dotácií," reagovala Bačinská na otázku, z akého dôvodu nezískali dotáciu projekty s vyšším bodovým hodnotením, respektíve aké konkrétne faktory zavážili pri rozhodovaní o tom, že pamiatky s lepším hodnotením podporu nezískajú.