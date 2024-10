Česká vláda chce zvýšiť platy politikov, premiér Fiala sa vyhovára na rozhodnutie ústavného súdu

Môžu si prilepšiť o desiatky tisíc korún

Platy politikov stúpnuť nemusia

Možnosti vlády

11.10.2024 (SITA.sk) - Česká vláda oznámila, že všetkým ústavným činiteľom sa majú zvýšiť platy. Reaguje tak na rozhodnutie ústavného súdu krajiny, že zmrazenie platov sudcov z roku 2022, ktorí sú ústavnými činiteľmi, je protiústavné.O takmer 14 percent sa tak majú zvýšiť platy nielen českých sudcov a prokurátorov ale aj vrcholových politikov, ktorí si tak môžu prilepšiť o desiatky tisíc korún. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.„Platy ústavných činiteľov by nemali rásť takýmto skokom, ale musíme reagovať na rozhodnutie ústavného súdu, nie je to vôľa našej vlády," uviedol česky premiér Petr Fiala . Dodal, že jeho vláda najprv platy v roku 2022 zmrazila a potom upravila valorizačný mechanizmus.Zvýšiť platy sudcov a prokurátorov ale aj vrcholových politikov v reakcii na rozhodnutie ústavného súdu navrhuje ministerstvo práce. Z vyjadrenia hovorkyne ústavného súdu však vyplýva, že platy politikov stúpnuť nemusia.„Ak sa zvýšia platy politikov ako ústavných činiteľov, stane sa tak v dôsledku reakcie parlamentu na rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý však iba vo vzťahu k sudcom označil úpravu platových záležitostí za protiústavnú," uviedla hovorkyňa českého Ústavného súdu Kamila Abbasi.„Na základe Ústavného súdu nemožno vyvodzovať, že by sa museli zvýšiť platy aj poslancom, ministrom a ďalším ústavným činiteľom. Ten nález sa skutočne týka sudcov," upozornil ústavný právnik Ondřej Preuss.„Vláda má dve možnosti. Buď ten návrh stiahne a prepracuje ho, aby sa týkal iba sudcov, a potom si môže ušetriť prípadnú porážku v poslaneckej snemovni, alebo s tým návrhom pôjde do snemovne a bude skutočne riskovať, že sa proti návrhu postaví aj časť vládnej koalície," upozornil politológ Jiří Pehe