Ako účastníkov Protiteroristickej operácie začlenia do spoločnosti?

Kyjev 17. decembra (TASR) - Jednou z možností opätovného začlenenia účastníkov Protiteroristickej operácie (ATO) do spoločnosti môže byť ich zapojenie do síl územnej obrany, uviedol v utorňajšom rozhovore pre agentúru Interfax-Ukrajina riaditeľ Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Ivan Bakanov.," uviedol Bakanov. Podľa neho by sa títo ľudia mali stať "".," povedal šéf SBU.Bakanov tiež zdôraznil, že ľudia, ktorí zažili nepriateľské akcie, by mali dostať všetku podporu vrátane psychologickej. "," uviedol Bakanov.Všeobecne podľa jeho slov platí, že táto otázka si vyžaduje hĺbkovú diskusiu a zdroje. Do hľadania správnych riešení by sa mali zapojiť ministerstvá, odborníci a verejnosť, dodal Bakanov.Ukrajina 30. apríla 2018 oficiálne ukončila Protiteroristickú operáciu (ATO) v Donbase. Namiesto nej spustila v regióne Operáciu spoločných síl (OOS).Celkovo si ozbrojený konflikt medzi vládnymi silami a proruskými separatistami na východe Ukrajiny vyžiadal od roku 2014 vyše 13.000 obetí.