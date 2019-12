Novozvolená starostka Bogoty sa vydala za svoju partnerku, političku Angélice Lozano

Homosexuálne manželstvá

17.12.2019 (Webnoviny.sk) - Novozvolená starostka kolumbijského hlavného mesta Claudia López sa vydala za svoju partnerku. V pondelok to oznámila na Twitteri, kde tiež zverejnila pár spoločných fotografií.V tweete sa svojej manželke, političke Angélice Lozano, poďakovala za to, že ju "vždy milovala", a sľúbila jej, že si ju navždy bude "ctiť a milovať". Okrem iného tiež poďakovala životu za to, že mala skvelý rok."Získala som doktorát, vyhrala som starostovský úrad a vydala som sa za lásku môjho života," uviedla. Dvojica sa zosobášila počas súkromného civilného obradu.Zväzok López a Lozano sa stal jedným z argumentov počas zhromaždení podporovateľov presadzujúcich práva LGBT komunity v tradične konzervatívnej katolíckej krajine. Homosexuálne manželstvá sú v Kolumbii však už povolené, stalo sa tak po rozhodnutí ústavného súdu v roku 2016.López vyhrala komunálne voľby v októbri, pričom je prvou ženou zvolenou do funkcie starostky Bogoty a zároveň prvou homosexuálne orientovanou osobou v tomto úrade. Funkcie sa ujme v januári. Bude pritom vôbec prvou homosexuálnou starostkou hlavného mesta v celej Latinskej Amerike.Politička, ktorá sa venovala žurnalistike a pôsobila aj ako analytička, je členkou Strany zelených. Je známa aj svojou otvorenou kritikou nacionalistických politikov a bojom proti korupcii v Kolumbii.