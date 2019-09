Ako uľahčiť posledné chvíle života nevyliečiteľne chorým deťom

Foto: Beháme pre srdce Foto: Beháme pre srdce

Čo je náplňou práce detského mobilného hospicu?

• Starostlivosť o dlhodobo a ťažko choré deti a deti v poslednom štádiu ochorenia od 0-18 rokov

• Starostlivosť o deti je v ich domácom prostredí

• Táto starostlivosť je monitorovaná lekárom a sestrami. A to z dôvodu, že ochorenia sprevádzajú ( bolesť, vracanie, hnačka, infekcie, preležaniny). Deti musia dostávať infúzne podávanie liekov, odberá sa im biologický materiál, ktorý sa odnáša do laboratória.

• Dôležitá je i rehabilitačná starostlivosť ( deti po ťažkých zákrokoch, ktoré sú dlhodobo ležiace, a trpia rôznymi poruchami …..)

• Tieto deti nevyhnutne potrebujú starostlivosť špeciálneho pedagóga

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (OTS) - Detský mobilný hospic – Pod Krídlami Dominiky nevyliečiteľne chorým deťom prežiť posledné chvíle života s rodičmi a ich najbližšími doma, mimo nemocnice. Žaneta Petrášová spolu s manželom sa po strate dcéry Dominiky rozhodli, že nebudú iba oporou pre malých pacientov, ale aj pre ich rodičov. Vlastná rodinná tragédia ich podnietila k tomu, aby založili zariadenie, ktoré nesie meno ich dcéry Dominiky a tá sa stala zároveň patrónkou detského mobilného hospicu.Naše občianske združeniesa preto rozhodlo, že 2. ročník charitatívneho behu – Beháme pre srdce , bude venovaný týmto malým pacientom.Beháme pre srdce, beháme pre detský hospic – Pod krídlami Dominiky. Bežať bude aj Sajfa a našu akciu podporilo mnoho umelcov: Kali, Dominika Mirgová, Marek Fašiang, Gizka Oňová či Petra Polnišová.Jedna zo smutných slovenských štatistík hovorí o tom, že v roku 2017 bol počet detí, ktoré trpeli nevyliečiteľnou, život ohrozujúcou chorobou takmer 4000. Vedeli ste, že takmer polovica z nich si vyžadovala špecializovanú, tzv. paliatívnu starostlivosť? A vieme vlastne, čo je to paliatívna starostlivosť?Keď je rodič konfrontovaný s touto ťažkou životnou situáciou, sú ďalšie asistenčné služby nevyhnutnou súčasťou detského mobilného hospicu. Pomáha im pri vybavovaní príspevkov. Deťom poskytuje bezplatnú prepravu do zdravotníckych zariadení. Väčšina rodičov potrebuje pri prekonávaní týchto ťažkých chvíľ asistenciu psychológa. Iní zase potrebujú materiálne zabezpečenie. A v neposlednom rade je veľmi dôležitá osveta. N.o. Pod krídlami Dominiky organizuje rekondičné a rehabilitačné pobyty pre rodiny s nevyliečiteľne chorými deťmi a pobyty pre rodiny po strate dieťaťa s psychológom. Preto rodiny po strate dieťaťa nezostávajú so svojim smútkom samé.Príbeh Dominiky Petrášovej, ktorá vo veku 15 rokov podľahla zákernej rakovine je mementom pre nás všetkých, aby sme sa začali viac zaujímať o túto spoločensky okrajovú tému. Rakovina je jednou z najrozšírenejších populačných ochorení, ktoré sa dotýkajú nás všetkých, bezprostredne.Naše občianske združenie LAMU sa preto rozhodlo, že 2. ročník charitatívneho behu – Beháme pre srdce , bude venovaný týmto malým pacientom a všetkým tým, ktorí sa snažia o to, aby deťom s ťažkou diagnózou a ich rodičom uľahčili ťažké životné chvíle.Chceme byť súčasťou projektov, ktoré pomáhajú tým, ktorí si nevedia pomôcť sami. Chceme upozorňovať na pálčivé a okrajové témy. Chceme, aby aj naším prostredníctvom sa ľudia začali viac zaujímať o spoločensky okrajové témy.29. september bude tým dňom, kedy vás všetkých radi uvidíme v Knižkovej doline v Rači pri amfiteátri. Obujte si tenisky a doneste si športové nadšenie. Behať budeme pre detský hospic. Je nám potešením, že naše podujatie opäť podporil, ktorý pobeží opäť s číslom 1. Keď sme oslovili umelcov akoani na moment nezaváhali a ochotne náš beh podporili. Aj ich zásluhou sa dostávame do povedomia širokej verejnosti a môžeme o pálčivých témach hovoriť tak, aby o nich bolo počuť na celom Slovensku.Neposlednom rade je veľmi dôležité poďakovať našim partnerom, ktorí nám pomohli finančne, materiálne a mediálne. Vďaka ním môžeme organizovať toto krásne podujatie aj druhý rok.