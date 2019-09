Kovosvit MAS znovu vyráža na roadshow za svojimi zákazníkmi na Slovensko

Plán zastávok Roadshow KL 285 (9. – 13. september 2019)







Termín

Mesto

Firma





9. 9. 10:00-16:00

Bánovce nad Bebravou

Priemyselný park Tamax, a.s.; Bánovce nad Bebravou, Slatinská 1333/4, 957 04





10. 9. 10:00-16:00

Žilina

Pramet Slovakia spol. s r. o.; Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina





11. 9. 10:00-16:00

Spišská Nová Ves

JOCHMAN s.r.o., Radlinského 22432/23, 052 01 Spišská Nová Ves





12. 9. 10:00-16:00

Prešov

Commerc Service s. r.o.; Prešov, Ku Surdoku 3, 080 01





13. 9. 10:00-16:00

Stará Ľubovňa

Sofer s.r.o.; Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa







O spoločnosti Kovosvit MAS, a. s.

Minulý rok, keď sme s kamiónom prišli až na východ Slovenska, nevedeli sme, do čoho ideme. Akciu sme ale vzhľadom k záujmu zákazníkov a presahu do konkrétnych obchodných prípadov vyhodnotili natoľko pozitívne, že sme sa ju nielen rozhodli zopakovať, ale zároveň sme vyhodnotili, že je pre nás prínosnejšia než účasť na tradičnom veľtrhu v Nitre, ktorý sme tento rok úplne vynechali," hovorí Jan Hruška, manažér marketingu Kovosvitu MAS.Roadshow začne v pondelok 9. septembra v Bánovciach nad Bebravou, v meste, kde sídli servisná spoločnosť Kovosvitu MAS pre Slovenskú republiku, firma TCP Technology MAS. Sem sa aj vďaka zázemiu, ktoré tu firma má, kamión so strojom Kovosvitu MAS logicky vracia. Odtiaľ sa kamión so strojom presunie cez Žilinu na východné Slovensko, kde postupne navštívi spoločnosti v Spišskej Novej Vsi, v Prešove a Starej Ľubovni. Do prešovskej firmy Commerc Service sa roadshow taktiež po roku vracia."Slovensko patrí k regiónom, kde sa nám v minulý rok darilo. Biznis plán pre rok 2018 vo výške 82 miliónov korún sme prekonali o viac než 10 percent a celkové tržby prekonali na slovenskom trhu hranicu 90 miliónov korún. Veríme, že tohtoročná roadshow prispeje k ďalšiemu navýšeniu tejto hodnoty. V tohtoročnom polroku sme boli zhruba na šesťdesiatich percentách biznis plánu, čo zo Slovenska robí jeden z najúspešnejších regiónov, na ktorom sa Kovosvit MAS prezentuje," približuje Jan Hruška.Kovosvit MAS už v predstihu odoslal pozvánky spoločnostiam sídliacim v okolí plánovaných zastávok roadshow a verí, že akcia vyvolá ešte väčší záujem než minulý rok."Slovensko vnímame historicky ako domáci trh. Povedomie o tradičnej československej značke sa ale v posledných dekádach znížilo. Preto sa snažíme slovenskému trhu našu produkciu znovu predstaviť. Historicky boli na Slovensku úspešné najmä produkčné sústruhy, preto tento rok na roadshow vezieme nový sústruh KL 285 QUICK, ktorý si na Slovensku v rámci roadshow odbije svetovú premiéru. Vďaka partnerom roadshow navyše uvidia zákazníci stroj v akcii priamo s konkrétnymi typmi nástrojov," približuje Jan Hruška.Nový CNC sústruh predstavil Kovosvit MAS po prvé minulý rok na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne. Označenie stroje KL je skratkou z anglického Kovosvit Lathe a číslo 285 odkazuje na bežný obrábaný priemer. Zatiaľ čo pred rokom v Brne prezentoval Kovosvit stroj vo variácii prevedenia Super Precision, na roadshow povezie stroj rady QUICK, určený pre štandardné obrábanie. Medzi zákazníkmi je o túto variantu sústruhu, ktorá v produkcii Kovosvitu MAS nadväzuje na stroj SP 280, solídny záujem. Firma preto verí, že zaujme aj zákazníkov na Slovensku.Spoločnosť má takmer osemdesiatročnú tradíciu vo výrobe a vývoji obrábacích strojov. Je nositeľom mnohých ocenení za technický prínos vo vývoji obrábacích strojov v Českej republike. Svojim výrobným sortimentom sa orientuje hlavne na subdodávateľov pre automobilový, energetický, letecký a strojárenský priemysel. Kovosvit MAS ponúka svojim zákazníkom komplexné služby, individuálne riešenia, flexibilitu a výrobky tej najvyššej kvality. V septembri roku 2016 vstúpila do Kovosvitu MAS ako strategický investor spoločnosť INDUSTRY INNOVATION. Napriek tomu, že INDUSTRY INNOVATION spolupracuje s holdingom CZECHOSLOVAK GROUP, pôsobí samostatne a nie je členom tohto holdingu, do ktorého nepatrí ani organizačne a ani z hľadiska manažérskych procesov.