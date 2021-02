Ako urobiť na pohovore dobrý prvý dojem? Týchto 7 nepriestrelných rád vám zaručene pomôže!

1. Nikdy nemeškajte

2. Buďte sebavedomí

3. Usmievajte sa

4. Oslovujte druhých menom

5. Udržujte očný kontakt

6. Hovorte pokojne a nižšie posadeným hlasom

7. Oblečte sa o triedu vyššie

Viac o Southwestern Advantage:

18.2.2021 (Webnoviny.sk) -Veronika Kuniková, mentorka a vedúca predaja v Southwestern Advantage Slovensko, začala svoju kariéru predajom kníh v programe Southwestern Advantage . Bola to letná brigáda popri štúdiu na Univerzite Komenského a vďaka tejto skúsenosti sa jej podarilo rozbehnúť svoj vlastný biznis. Odvtedy v tomto programe pomohla už desiatkam študentov naštartovať svoje vlastné podnikanie a mať úspech na trhu práce. Počas intenzívnych skúseností s predajom a školeniami sa naučila, že prvý dojem je nesmierne dôležitý, a to nielen v predaji.Niekoľko letných prázdnin strávila Veronika podomovým predajom kníh v Amerike. "Zaklopala som dohromady na vyše 20 000 dvier a môžem smelo potvrdiť, že prvý dojem je tá najdôležitejšia časť reťazca, hlavne v oblasti predaja. Ak vás zákazník otočí hneď pri vchodových dverách, tak je úplne jedno, ako ste pripravení odprezentovať svoj produkt," vysvetľuje. A toto platí nielen v predajnej brandži. Prvý dojem predsa robíte aj na pracovnom stretnutí, na rande, či na pohovore a naše tipy sa vám zídu v akejkoľvek životnej situácii.Presnosť je výsada kráľov, hovorí sa. Či už idete na pohovor osobne alebo sa naň pripájate online, majte na zreteli, že musíte prísť včas. Radšej sa dostaviť v 15-minútovom predstihu, ako prísť uponáhľaní, spotení a v strese. Rovnako to platí aj pri pohovoroch cez virtuálne platformy. Keď si váš potenciálny zamestnávateľ všimne, že už ste pripojení, zanecháte dojem, že vám na práci záleží a budete dochvíľni aj v budúcnosti.Budovanie istoty alebo sebadôvery začína už pred samotným pohovorom. To, ako sa cítite, úzko súvisí s tým, ako sa potom prezentujete. Ak sa chcete cítiť sebaisto, musíte sa tak správať. Pred pohovorom neseďte s mobilom v ruke prezerajúc si novinky na Facebooku, radšej sa postavte s rukami vbok, aby ste zabrali čo najviac priestoru. Sebavedomý postoj vám pridá na istote.Toto síce znie trochu ako americké klišé, ale emócia, s akou vstúpite do miestnosti, dá ostatným zásadnú informáciu ešte predtým, ako vôbec otvoríte ústa. Ak máte osobný pohovor a musíte mať nasadené rúško, nevadí. Úsmev na tvári sa predsa odzrkadlí aj v očiach. Ak si nie ste istý úprimnosťou vášho úsmevu, pokojne si ho nacvičujte doma pred zrkadlom. Myslite pritom na to, že ste priateľský a príjemný človek a nedajte tak druhým šancu myslieť si o vás niečo iné.Aj keď konkrétne slová nie sú pri prvom dojme až také podstatné, osloviť druhých ich menom je naozaj fajn. Naše mená sú totiž pre každého jedna z najdôležitejších vecí. Môžete byť v miestnosti s množstvom ľudí, no akonáhle niekto na jej druhom konci vysloví vaše meno, ihneď spozorniete a začnete ho počúvať. Najjednoduchší spôsob, ako si niekoho meno zapamätať je, keď ho hneď zopakujete. "Dobrý deň, som Peter Novák." "Zdravím Peter, teší ma. Ja som Veronika." V prípade, že má druhá strana ťažšie zapamätateľné meno, budete za hviezdu, keď ho neskôr použijete počas rozhovoru.Nič neodhalí vašu neistotu a nervozitu viac ako skákanie zrakom hore-dole počas rozhovoru. Dobrý očný kontakt neznamená, že musíte na druhých vkuse uprene hľadieť. Stačí sa občas pozrieť do očí a udržať pohľad aspoň na tri sekundy.Keď sme nervózni, zvyčajne máme tendenciu sa ponáhľať. "Keď som predávala knihy, snažila som sa vedome spomaliť. Často sa mi zdalo, že hovorím až príliš pomaly a robím veľké prestávky medzi vetami, no napriek tomu nie všetci vždy rozumeli, čo chcem povedať," hovorí Veronika Kuniková. Prestávky medzi vetami tiež nechávajú priestor na dialóg. Ak ešte k tomu znížite svoj hlas o tóninu, budete znieť sebavedomejšie. Rúška skresľujú ako hlasitosť, tak aj zrozumiteľnosť nášho prejavu, preto hovorte o čosi hlasnejšie a artikulujte výraznejšie.Nič nie je nepríjemnejšie, ako keď podceníte situáciu a prídete nevhodne oblečení. Vždy je lepšie byť oblečení o triedu vyššie ako naopak. "Spomínam si na výberový proces študentov do nášho programu v Poľsku, kde jeden zo študentov, Kristián (stále si pamätám jeho meno!), prišiel na všetky pohovory nahodený v obleku. Keď sme sa ho pýtali, či sa chystá na svadbu, iba sa pousmial a povedal, že oblek si dal len kvôli nášmu pohovoru. Zanechal úžasný prvý dojem, že celý proces bral naozaj vážne," vysvetľuje Veronika. Aj keby mal váš pohovor prebiehať len prostredníctvom videohovoru, nepodceňujte to a vhodne sa oblečte. Žiadne vyťahané tričko so stopami paradajkovej polievky, ani tepláky na pohovor nepatria.Program Southwestern Advantage ponúka slovenským študentom možnosť stráviť leto v USA, kde majú možnosť získať a rozvíjať svoje obchodné, marketingové a podnikateľské zručnosti prostredníctvom predaja vzdelávacej literatúry. Na základe svojich výsledkov získavajú najlepší študenti aj ďalšie odmeny, v podobe výletov do exotických miest na celom svete. Študenti so skúsenosťami budujú vlastné tímy, ktoré vedú. Mnohí absolventi neskôr získané skúsenosti a vedomosti využívajú v pracovnom či osobnom živote.Informačný servis