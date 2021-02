Polícia využila pri pátraní po obvinenenom Suchobovi aj Červený obežník

Červený obežník

Akcia Mýtnik

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Pri snahe o vypátranie obvineného podnikateľa Michala Suchobu využila slovenská polícia aj informácie z Národnej ústredne informácií o pasažieroch (PIU) ako aj takzvaný Červený obežník. Ako polícia informovala vo svojom profile na sociálnej sieti, koncom januára požiadala PIU o previerku miesta a času, počas ktorého obvinený opustil územie Európskej únie (EÚ) za účelom zistenia destinácie, v ktorej sa nachádza. Ešte v ten istý deň PIU Slovensko podľa polície zistila dátum odletu obvineného s tým, že ide o let bez spiatočného návratu.Bezodkladne po obdržaní medzinárodného a európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) vyhlásila slovenská pobočka Interpolu podľa polície po obvinenom celosvetové pátranie prostredníctvom Červeného obežníka. Ten podľa polície musel prejsť kontrolou právneho oddelenia Generálneho sekretariátu Interpolu v Lyone.„Generálny sekretariát zabezpečil preklad vydaného Červeného obežníka do arabského jazyka ako jedného zo štyroch oficiálnych jazykov Interpolu,“ uviedla polícia. Slovenská pobočka Interpolu následne oslovila v tejto veci svojho styčného dôstojníka v centrále Interpolu v Lyone, ktorý intervenoval v Spojených arabských emirátoch. Tam bol Michal Suchoba, nakoniec zadržaný. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala 29. januára v rámci akcie Mýtnik bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho a ďalšie osoby v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní pri IT zákazkách. Polícia v rámci akcie obvinila aj podnikateľov Michala Suchobu a Jozefa Brhela, ktorí sa v tom čase nachádzali v zahraničí.Jozef Brhel sa na Slovensko vrátil 1. februára vo večerných hodinách. Následne sa 2. februára dostavil na výsluch, pričom ho polícia zadržala. ŠTS 5. februára rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Väzobne stíhaný je aj František Imreczeho a ďalšie tri osoby. Michala Suchobu nakoniec zadržali v Spojených arabských emirátoch.