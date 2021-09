Ako vám môže pravidelná cyklistika zlepšiť život?

Ako pozitívny fakt môžete vidieť aj to, že na cyklistiku nie je nikdy neskoro. Stačí si na ňu nájsť čas a vybrať si tiež vhodný bicykel, ktorý budete môcť používať ako dopravný prostriedok do práce.

Cyklistika vám môže na začiatku robiť problémy, najmä ak vás prekvapí bolesť chrbtice alebo svalovka. To by vás rozhodne nemalo odradiť, pretože po čase budete môcť spozorovať viaceré pozitívne zmeny. Stačí, ak tomu dáte šancu a pri dostatočnej motivácii a adrenalíne sa posuniete ďalej, než by ste očakávali. Naše telo sa dokáže prispôsobiť novým činnostiam po pravidelnom opakovaní. Začiatkom je však výber bicykla, ktorý vám umožní skvelý pocit z jazdy.

Lepší zdravotný stav

Pravidelná cyklistika dokáže zlepšiť zdravotný stav a predĺžiť život, ako výhodu môžete tiež vidieť adrenalín počas jazdy, ktorý vás nabije pozitívnou energiou. Pri dodržiavaní vyváženej stravy môžete s cyklistikou spaľovať tuky a zlepšiť svoju svalovú silu. Okrem fyzickej aktivity dokážete pomôcť aj svojmu duševnému zdraviu a zbaviť sa stresu, ktorý vás môže prenasledovať pri práci. Chcete si udržať čistú myseľ a zbaviť sa úzkosti? Vyberte si bicykel a vyrazte na jazdu do terénu.

Základom pre dobrú jazdu je kvalitný bicykel

Modely bicyklov sa od seba líšia svojou výškou, veľkosťami kolies a inými parametrami. Rozhodujúci je tiež účel, na ktorý budete bicykel potrebovať. Výšku rámu a veľkosť bicykla určujeme podľa terénu, v ktorom sa budeme pravidelne pohybovať a tiež podľa typu našej postavy. Dôležité sú aj vaše osobné preferencie. Niekomu môže vyhovovať základný typ horského bicykla a niekto môže mať špeciálne požiadavky na pridané funkcie.

Skutočne kvalitný bicykel bude zvládať náročnejší terén alebo častejšie jazdy v lese. Do náročného terénu sa vyberte s horským bicyklom, ktoré sú zamerané na túry, výlety do lesa alebo občasné vychádzky do prírody. Ak sa budete pohybovať po ľahšom teréne alebo hľadáte bicykel len do mesta, tak vám postačí cestný model.

Bicykel z požičovne

Ak potrebujete bicykel len na občasné výlety s rodinou, ale chcete ušetriť financie za kúpu hneď niekoľkých bicyklov, tak aj pre vás existuje riešenie. Môžete si zaobstarať bicykel z požičovne, ktorý si vyberiete podľa aktivity, na ktorú by ste ho chceli využiť. Okrem horských bicyklov máte tiež možnosť výberu mestského bicykla. Ak si chcete spríjemniť cestu do práce jazdou na bicykli, tak by ste rozhodne mali uvažovať o občasnom požičaní mestského bicykla.

Požičovňa bicyklov v Bratislave má bohatú ponuku moderných bicyklov, ktoré využijete v teréne alebo v meste. Ak patríte medzi náročnejších používateľov, tak sa určite potešíte vyššiemu komfortu, ktorý vám prinesie horský bicykel Comfort.

Počas turistiky nezabudnite tiež chrániť svoje oči. Vyberte si športové okuliare, ktoré budete môcť používať počas cestovania, športovania alebo vykonávania rôznych outdoorových aktivít. Počas turistiky môžete byť aj štýloví a zároveň tak chrániť svoj zrak. Športové okuliare si môžete vybrať podľa potrebného stupňa ochrany.

Pri obstaraní bicykla, ktorý nebudete využívať pravidelne, sa môžete obrátiť aj na požičovne bicyklov. Okrem bicyklov na cyklistiku a výlety s rodinou môžete tiež porozmýšľať o cestnom bicykli, ktorý sa hodí do mesta. Vďaka pravidelnému pohybu a pridanej aktivite si zlepšíte kondíciu a prispejete tiež k odbúraniu stresu.

