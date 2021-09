Rumunský kamionista prevážal športovú obuv, podľa nitrianskych colníkov môže ísť o falzifikáty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Príslušníci Colného úradu Nitra zaistili minulý týždeň 1 740 párov športovej obuvi známej značky. Vzniklo pri nich podozrenie z porušovania duševného vlastníctva.Príslušníci z Colného úradu Nitra vykonávali podľa jeho hovorkyne Renáty Cebovej v katastri mesta Šahy cestné kontroly. Rumunský vodič vozidla Mercedes Sprinter nevedel povedať, aký tovar sa nachádza vo vozidle a ani podľa predložených dokladov sa nedal tovar identifikovať.„Fyzickou kontrolou bolo zistené, že vo vozidle sa v kartónových krabiciach nachádza tovar, pri ktorom vzniklo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva k ochrannej známke SALOMON AS. Cena originálnych výrobkov na domácom trhu by predstavovala čiastku približne 130-tisíc eur,“ informovala Cebová.O osude zaisteného tovaru teraz rozhodne držiteľ ochrannej známky, ktorý má možnosť vyjadriť sa do 10 pracovných dní, či chcú vo veci konať a akým spôsobom. Môže súhlasiť s dohodou, vtedy bude tovar zlikvidovaný, alebo môže držiteľ ochrannej známky dať podnet na súd. Ten následne rozhodne, či ide o falzifikáty a ako sa má ďalej postupovať .