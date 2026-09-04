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04. septembra 2026
Ako vidia bookmakeri voľby v Košickom kraji? Porvažníkovi nahráva jeden dôležitý moment
Na rozdiel od väčšiny iných samosprávnych krajov, kde sú favoritmi súčasní predsedovia, sa v Košickom kraji rysuje napínavý súboj dvoch výrazných kandidátov. Podľa
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4.9.2026 (SITA.sk) - Na rozdiel od väčšiny iných samosprávnych krajov, kde sú favoritmi súčasní predsedovia, sa v Košickom kraji rysuje napínavý súboj dvoch výrazných kandidátov.
Podľa bookmakerov Tipsportu môže byť volebný súboj o post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) vyrovnaný. Ich predikcie označujú za favorita hlavného vyzývateľa súčasného župana. Informoval o tom manažér komunikácie a hovorca Tipsport SK Róbert Buček.
Ako uviedol, v Tipsporte je na spoločného kandidáta opozičných strán Mariána Porvažníka aktuálne vypísaný kurz 1,75:1. Kurz na súčasného predsedu KSK Rastislava Trnku, ktorý kandiduje ako nezávislý, je 2,05:1.
„Z nášho pohľadu je teda miernym favoritom kandidát, ktorý spojil demokratické opozičné sily,“ vraví Buček. Podľa jeho slov je na úspech kandidáta koaličných strán Igora Šimka vysoký kurz, a to až na úrovni 8:1.
Vedúci bookmakerov Tipsportu a špecialista na politické stávky Pavol Boško je toho názoru, že Porvažníkovi nahráva jeden dôležitý moment, a to fakt, že dokázal zjednotiť osem opozičných strán. Pripomenul i to, že pôvodne kandidovali aj košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) a exminister hospodárstva Karel Hirman (Demokrati), ktorí ale napokon odstúpili a vyjadrili podporu Porvažníkovi.
„V oboch prípadoch ide o známe mená, ktorých elektorát sa najviac prekrýva práve s voličmi Porvažníka. Ten tak nielenže stratil dvoch súperov, ale ešte získal podporu ich straníckych centrál, čím v podstate obrátil nevýhodu na svoju výhodu,“ vraví Boško.
Je toho názoru, že na rozdiel od väčšiny iných samosprávnych krajov, kde sú favoritmi súčasní predsedovia, sa v Košickom kraji rysuje napínavý súboj dvoch výrazných kandidátov. „Na celkový výsledok bude mať vplyv nielen mobilizácia voličov, ale aj výsledky z Košíc. Práve obyvatelia druhého najväčšieho slovenského mesta totiž tvoria až tretinu z obyvateľstva celého kraja, resp. oprávnených voličov,“ doplnil Boško.
O post predsedu KSK bude v októbrových voľbách bojovať šesť kandidátov. Kandiduje Tibor Géci s podporou hnutia Jednota Slovanov.
Ako nezáviský kandidát sa o pozíciu košického župana uchádza Džemal Kodrazi a s podporou parlamentných i mimoparlamentných opozičných strán, konkrétne Progresívneho Slovenska, Hnutia Slovensko, SaS, KDH, Demokratov, Za ľudí, Občianskej konzervatívnej strany a Demokratickej strany – Občianski demokrati Slovenska kandiduje Marián Porvažník.
S podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, hnutia Republika, strany Právo na pravdu, Slovenskej národnej strany, Strany Vidieka, subjektu Starostovia a nezávislí kandidáti, a tiež subjektu Bratia Slovenska sa o predsednícke kreslo bude uchádzať Igor Šimko.
Ako nezávislá kandidátka a jediná žena zo šestice záujemcov o predsednícky post kandiduje Monika Sofiya Soročinová. Súčasný predseda KSK Rastislav Trnka bude svoj mandát obhajovať po tretíkrát ako nezávislý kandidát.
Zdroj: SITA.sk - Ako vidia bookmakeri voľby v Košickom kraji? Porvažníkovi nahráva jeden dôležitý moment © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa bookmakerov Tipsportu môže byť volebný súboj o post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) vyrovnaný. Ich predikcie označujú za favorita hlavného vyzývateľa súčasného župana. Informoval o tom manažér komunikácie a hovorca Tipsport SK Róbert Buček.
Šimko má vysoký kurz
Ako uviedol, v Tipsporte je na spoločného kandidáta opozičných strán Mariána Porvažníka aktuálne vypísaný kurz 1,75:1. Kurz na súčasného predsedu KSK Rastislava Trnku, ktorý kandiduje ako nezávislý, je 2,05:1.
„Z nášho pohľadu je teda miernym favoritom kandidát, ktorý spojil demokratické opozičné sily,“ vraví Buček. Podľa jeho slov je na úspech kandidáta koaličných strán Igora Šimka vysoký kurz, a to až na úrovni 8:1.
Rysuje sa napínavý súboj
Vedúci bookmakerov Tipsportu a špecialista na politické stávky Pavol Boško je toho názoru, že Porvažníkovi nahráva jeden dôležitý moment, a to fakt, že dokázal zjednotiť osem opozičných strán. Pripomenul i to, že pôvodne kandidovali aj košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) a exminister hospodárstva Karel Hirman (Demokrati), ktorí ale napokon odstúpili a vyjadrili podporu Porvažníkovi.
„V oboch prípadoch ide o známe mená, ktorých elektorát sa najviac prekrýva práve s voličmi Porvažníka. Ten tak nielenže stratil dvoch súperov, ale ešte získal podporu ich straníckych centrál, čím v podstate obrátil nevýhodu na svoju výhodu,“ vraví Boško.
Je toho názoru, že na rozdiel od väčšiny iných samosprávnych krajov, kde sú favoritmi súčasní predsedovia, sa v Košickom kraji rysuje napínavý súboj dvoch výrazných kandidátov. „Na celkový výsledok bude mať vplyv nielen mobilizácia voličov, ale aj výsledky z Košíc. Práve obyvatelia druhého najväčšieho slovenského mesta totiž tvoria až tretinu z obyvateľstva celého kraja, resp. oprávnených voličov,“ doplnil Boško.
Šesť kandidátov na post košického župana
O post predsedu KSK bude v októbrových voľbách bojovať šesť kandidátov. Kandiduje Tibor Géci s podporou hnutia Jednota Slovanov.
Ako nezáviský kandidát sa o pozíciu košického župana uchádza Džemal Kodrazi a s podporou parlamentných i mimoparlamentných opozičných strán, konkrétne Progresívneho Slovenska, Hnutia Slovensko, SaS, KDH, Demokratov, Za ľudí, Občianskej konzervatívnej strany a Demokratickej strany – Občianski demokrati Slovenska kandiduje Marián Porvažník.
S podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, hnutia Republika, strany Právo na pravdu, Slovenskej národnej strany, Strany Vidieka, subjektu Starostovia a nezávislí kandidáti, a tiež subjektu Bratia Slovenska sa o predsednícke kreslo bude uchádzať Igor Šimko.
Ako nezávislá kandidátka a jediná žena zo šestice záujemcov o predsednícky post kandiduje Monika Sofiya Soročinová. Súčasný predseda KSK Rastislav Trnka bude svoj mandát obhajovať po tretíkrát ako nezávislý kandidát.
Zdroj: SITA.sk - Ako vidia bookmakeri voľby v Košickom kraji? Porvažníkovi nahráva jeden dôležitý moment © SITA Všetky práva vyhradené.
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