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04. septembra 2026

Cena nafty stúpla v USA na rekordnú úroveň, vojna s Iránom zdražuje dopravu aj potraviny


Tagy: ceny nafty Ceny ropy Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe

Farmári čelia súčasne drahšej nafte aj hnojivám, náklady na palivo môžu pri niektorých potravinách tvoriť až 30 percent ceny. Cena nafty v



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us_gas_prices__45_2 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Farmári čelia súčasne drahšej nafte aj hnojivám, náklady na palivo môžu pri niektorých potravinách tvoriť až 30 percent ceny.


Cena nafty v Spojených štátoch vystúpila v piatok na nový rekord 5,85 dolára za galón (3,79 litra), oznámila motoristická organizácia AAA. Pred rokom stál galón 3,71 dolára.

Nafta je kľúčovým palivom pre cestnú nákladnú dopravu, poľnohospodárstvo aj stavebníctvo a jej zdražovanie sa preto premieta do širších nákladov ekonomiky.

Trumpova vojna


Ceny pohonných látok prudko vzrástli po americko-izraelských útokoch na Irán z konca februára a následnom zablokovaní Hormuzského prielivu Teheránom.

Svetové ceny ropy zostávajú vysoké a tento týždeň po ďalšej eskalácii bojov opäť vyskočili.

Rast cien prichádza len niekoľko týždňov pred novembrovými voľbami do Kongresu, pričom americkí voliči už pociťujú tlak pretrvávajúcej inflácie.

Farmári trpia


Výrazne zasiahnutí sú farmári, ktorí používajú naftu na prevádzku poľnohospodárskej techniky a zároveň čelia rastúcim cenám hnojív.

Drahšie palivo sa prenáša aj do cien potravín. Združenie Independent Grocers Alliance odhaduje, že náklady súvisiace s palivami môžu pri niektorých potravinách predstavovať 15 až 30 percent ich konečnej ceny.


Zdroj: SITA.sk - Cena nafty stúpla v USA na rekordnú úroveň, vojna s Iránom zdražuje dopravu aj potraviny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ceny nafty Ceny ropy Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe
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