Ako vnímajú Slováci premiéra Hegera? Voliči Fica aj Pellegriniho mu nefandia a má kladnejšie hodnotenia od žien

Skôr dobrý premiér

Neveria mu voliči niekoľkých strán

Kladnejšie hodnotenie od žien

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Eduarda Hegera (OĽaNO) vníma 50 percent voličov ako dobrého predsedu vlády. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Ako pre reláciu Na hrane televízie Joj, ktorý sa konal od 10. do 16. mája na vzorke tisíc respondentov.Účastníci prieskumu odpovedali na otázku: „Eduard Heger je už rok vo funkcii predsedu vlády. Je alebo nie je podľa vás Eduard Heger dobrým predsedom vlády – premiérom? Prečítam vám možnosti.“Alternatívu, že Heger je určite dobrým premiérom si vybralo 15,1 percenta voličov, 34,9 percenta označilo možnosť, že je „skôr dobrým premiérom“.Odpoveď, že Heger určite nie je dobrým predsedom vlády deklarovalo 26,3 percenta opýtaných a 19,9 percenta z nich si myslí, že Heger skôr nie je dobrým šéfom kabinetu. Zvyšných 3,8 percenta nevedelo alebo nechcelo na otázku odpovedať.Spomedzi voličov jednotlivých politických strán má súčasný premiér najväčšiu podporu medzi voličmi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (93 percent) , hnutia Progresívne Slovensko a strany Sloboda a solidarita (obe zhodne okolo 82 percent). Nad 50 percent mal aj u priaznivcov Kresťanskodemokratického hnutia Naopak, najmenšiu dôveru mu vyjadrili voliči strany Republika . Viac ako 91 percent z nich odpovedalo, že Heger určite nie je dobrým premiérom. Súčasnému šéfovi vládneho kabinetu neveria ani voliči strán Smer – sociálna demokracia, z ktorých mu verí sedem percent a Hlas – sociálna demokracia, z ktorých dôveru vyjadrilo 38 percent.Čo sa týka sociodemografických kategórií, tak vo väčšej miere má Heger kladné hodnotenie od žien než mužov, medzi mladšou vekovou kategóriou do 49 rokov, občanmi maďarskej národnosti a ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním.Z regionálneho hľadiska má premiér najväčšiu podporu u ľudí žijúcich v Trnavskom kraji (59 percent), Nitrianskom (52,6 percenta), Bratislavskom (52,4 percenta) a Banskobystrickom (52 percent) a najnižšiu dôveru u voličov z Trenčianskeho (44,6 percenta) a Žilinského kraja (40,9 percenta).