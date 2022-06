Aplikácia EasyPark je teraz k dispozícii aj na Slovensku

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Globálna technologická spoločnosť EasyPark Group, ktorá pomáha vodičom nájsť a spravovať parkovanie a nabíjať elektrické vozidlá, uvádza na slovenský trh viacnásobne ocenenú aplikáciu EasyPark. Vďaka aplikácii EasyPark s dostupnosťou vo viac ako 25 krajinách je teraz cestovanie medzi Slovenskom a susednými krajinami v Európe pre vodičov ešte jednoduchšie.Spoločnosť EasyPark Group sa v posledných rokoch rozšírila do celej Európy, Veľkej Británie, USA a Austrálie a ponúka najširšie pokrytie medzi aplikáciami na parkovanie a mobilitu na svete. Dnes spoločnosť oznámila, že aplikáciu EasyPark spustila na Slovensku, v krajine s viac ako piatimi miliónmi obyvateľov. Prvým mestom, kde bude táto oceňovaná aplikácia fungovať, je Bratislava, a okrem štandardných funkcií, akými sú spustenie a predĺženie parkovacej relácie, umožní obyvateľom Bratislavy využívať aj parkovacie karty na bezplatné alebo zvýhodnené parkovanie."Našu geografickú pôsobnosť na celom svete neustále rozširujeme a s radosťou vám oznamujem, že odteraz budeme ponúkať služby spoločnosti EasyPark aj vodičom a partnerom na Slovensku. Základom toho, aby sa v mestách žilo príjemnejšie, je čo najviac v nich zjednodušiť mobilitu a my sme hrdí na to, že dnes môžeme prispieť k takejto zmene v Bratislave," hovorí Cameron Clayton, generálny riaditeľ spoločnosti EasyPark Group.Spoločnosť EasyPark Group ponúka na celom svete niekoľko parkovacích funkcií. Okrem spustenia, predĺženia a ukončenia parkovania dávajú vodičom možnosť zaplatiť za nabíjanie elektromobilov, nájsť ulice s dobrou dostupnosťou voľných parkovacích miest a vopred si parkovacie miesta rezervovať. Aplikácia EasyPark je prispôsobená aj na operačné systémy vo vozidlách, ako napríklad Apple CarPlay a Android Auto.Spoločnosť EasyPark ponúka tiež softvérové riešenia určené na pomoc mestám a prevádzkovateľom parkovísk s využitím poznatkov na zlepšenie plánovania miest. Vďaka optimalizovanému parkovaciemu ekosystému sa napríklad skracuje čas hľadania voľného parkovacieho miesta, čo má pozitívny vplyv na zážitok z jazdy aj na životné prostredie v meste."Tým, že vstupujeme na Slovensko a začíname ponúkať naše služby vodičom aj poskytovateľom parkovacích služieb, sa výrazne zjednoduší cestovanie a návštevnosť Slovenska pre domácich aj zahraničných cestujúcich," hovorí Patrik Piščák, riaditeľ pobočky spoločnosti EasyPark na Slovensku.Skupina EasyPark Group má pokrytie trhu s prítomnosťou vo viac ako 3 200 mestách na celom svete. Aplikácie skupiny EasyPark Group sú dostupné vo Švédsku, Nórsku, Dánsku, Fínsku, na Islande, v Anglicku, Škótsku, Severnom Írsku, Walese, USA, Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku, Španielsku, Taliansku, Švajčiarsku, Rakúsku, Portugalsku, Slovinsku, na Slovensku, v Austrálii, na Novom Zélande, v Srbsku, Čiernej Hore, Lichtenštajnsku a Maďarsku.Informačný servis