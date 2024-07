Ako vybrať ideálnu tužkovú batériu? Nie vždy ide o aa

Viete si bez nich predstaviť každodenné fungovanie? Tužkové batérie sú súčasťou našich životov už dlhé desaťročia. Preto by ste aj na oko takúto banálnu vec, teda ich správny výber, určite nemali podceniť. A už vôbec nie riskovať ich nedostatok.

Neriskujte, vsaďte na kvalitu a potreby zariadenia

Ide naozaj o spotrebný tovar. To znamená, že v ich histórii muselo dôjsť k výrobným zmenám a rozlíšeniam. Ak chcete uspieť pri ich výbere, musíte mať jasno v tom, čo presne hľadáte. Pri tužkových batériách sa bavíme o tých s označením aa. Ak na obale uvidíte názov „aaa“, ide o o čosi menšie mikrotužkové prevedenia. Najlepšou radou je siahnuť po tých batériách, ktoré ste využili pôvodne. A to sa týka hlavne ich parametrov. Ďalším dôležitým elementom pri ich kúpe je fakt, či ide o alkalické alebo nabíjateľné prevedenia. V prvom prípade ide o také, ktoré obsahujú oxid manganičitý a zinok. Budú sa hodiť hlavne do zariadení s nižším odberom energie, spomeňme napríklad počítačové myši, bezdrôtové klávesnice alebo diaľkové ovládače. Medzi ich výhody považujeme pomerne dlhú výdrž aj v režime nečinnosti, teda pomalý proces samovybitia. Medzi najznámejšie značky batérií patrí Duracell, Panasonic či Varta.

Poistite sa nabíjateľnými AA či AAA batériami

Skvelá voľba pre všetkých opatrných ľudí. Viete si predstaviť situáciu, že vám doma budú chýbať? Či už ide o ich kvalitné aa alebo aaa prevedenia batérií, musíte ich mať proste stále po ruke. A preto vám odporúčame vsadiť na nabíjateľné batérie. Tu máte na výber niekoľko variant. Prvou sú nikel-kadmiové NiCd prevedenia, teda ich pôvodný typ s o čosi menšou kapacitou. Tie sa ale na trhu už dnes môžu hľadať pomerne ťažšie. To určite neplatí o bežných nikel-metal hydridových NiMH batériách, ktoré sú navyše cenovo dostupné pre každého. Pre náročnejších tu máme Li-ion lítium-iontové nabíjateľné batérie s mimoriadne dlhou životnosťou a skvelou výkonnosťou.