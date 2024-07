Komisár Rady Európy vyzýva na urgentné riešenie zlej situácie Rómov, pripája sa aj poslanec Peter Pollák mladší

Rómovia nie sú prioritou

Vychovávame poberačov dávok

23.7.2024 (SITA.sk) - Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O'Flaherty v nadväznosti na monitorovaciu návštevu Slovenska vyzval na urgentné riešenie bývania Rómov, ktorí často žijú v nevyhovujúcich podmienkach bez kanalizácie či prístupu k pitnej vode.V liste tiež vyzval na riešenie diskriminácie v zdravotníctve, školstve či na pracovných pohovoroch a spomínal tiež sterilizácie v rozpore s právom.Podpredseda výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny poslanca Peter Pollák ml. hnutie Slovensko ) hovorí, že na riešenie týchto problémov vyzývajú spolu s verejným ochrancom práv, Európskou úniou či výborom OSN už dlhé roky."Žiaľ, zdá sa, že Rómovia pre mnohých politikov jednoducho nie sú prioritou. Počas našej vlády sme rozbehli mnohé procesy, ktoré je potrebné dokončiť. Súčasná vláda by mala pokračovať v nastavených procesoch pomoci rómskej komunite, ale namiesto toho tak nekoná, ako to bolo aj pri sterilizáciách, ktoré boli v rozpore s právom," uviedol Pollák ml.Poukázal na to, že za návrh zákona o vytvorení odškodňovacieho mechanizmu nezahlasoval ani jeden vládny poslanec.Minister práce Erik Tomáš nedávno predstavil systém motivácie pracovať pre Rómov, ktorého základom má byť hrozba straty sociálnych príspevkov."Nám denne píšu desiatky Rómov, ktorých zamestnávatelia odmietajú zamestnať práve pre ich farbu pleti. Tento problém na ministerstve zatiaľ prehliadajú a vôbec neriešia," povedal Pollák ml.Nevidí tiež akúkoľvek snahu vyriešiť diskrimináciu vo vzdelávaní rómskych detí."Aj naďalej z nich vychovávame poberačov sociálnych dávok a diskriminujeme ich pri každej príležitosti. Napriek tomu, že pri nedostatku pracovnej sily predstavujú rómske deti do budúcna obrovský potenciál," uviedol s dodatkom, že z Európskej komisie nám za to hrozí cez infridžment obrovská pokuta, na ktorú sa zložia všetci obyvatelia.Podľa podpredsedu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny nie sú Rómovia pre súčasnú vládu prioritou a namiesto snahy riešiť dlhodobé problémy a ochraňovať ľudské práva sa radšej venuje iným veciam.