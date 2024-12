Ako vybrať perfektný koberec do kuchyne. Rolu hrá aj jej rozloženie

Ak sa však rozhodnete pre koberec z odolných a ľahko udržiavateľných materiálov, získate viacero výhod. Koberec je teda nielen estetický, ale aj praktický.

Výhody koberca v kuchyni

Odolné koberce do kuchyne prinášajú viacero výhod. Ich mäkký povrch zvyšuje komfort počas varenia, kedy trávime veľa času v stoji pri kuchynskej linke. Okrem toho tlmí hluk a eliminuje riziko pádu, teda za predpokladu, že mu nechýba protišmykový podklad, keďže mokrá dlažba môže byť klzká.

Koberec podľa rozloženia kuchyne

Pri lineárnych kuchyniach (či už jednoradových alebo dvojradových) najlepšie fungujú úzke, dlhé behúne umiestnené pozdĺž kuchynskej linky. Pre kuchynskú linku v tvare L alebo U sú potom vhodnejšie obdĺžnikové, alebo štvorcové koberce, ktoré pokryjú stredový priestor medzi pracovnými doskami. Koberec tak splní svoju úlohu a miestnosť bude navyše vyzerať vyvážene.

Materiál a výška vlasu

Pretože kuchyňa je miestom s vysokou frekvenciou pohybu a vysokým rizikom znečistenia, mali by ste sa rozhodnúť pre nízkoprofilové koberce (s nízkym vlasom alebo slučkový typ), ktoré sú odolnejšie a ľahšie sa čistia. Obľúbenou voľbou sú preto syntetické koberce – nylonové, polypropylénové alebo polyesterové.

Ak hľadáte ekologickejšie možnosti, odolné a pevné kusové koberce pre miesta s vysokým pohybom sú aj tie zo sisalu alebo juty. Vhodné sú hlavne pre kuchyne zariadené v boho štýle, ale zaujmú aj v minimalistických, moderných interiéroch.

Špeciálne vlastnosti kobercov do kuchyne

Ako už bolo naznačené,. Pokiaľ sám o sebe nemá takýto podklad, môžete si kúpiť samostatnú protišmykovú podložku, ktorá ho udrží na mieste.Takýto typ koberca eliminuje vznik statického náboja a pomáha minimalizovať prach, ktorý by sa v ňom mohol usadzovať. No a v neposlednom rade by ste mali chcieť, čo umožní jeho pravidelnú údržbu bez komplikovaného ručného čistenia.