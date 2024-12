Podľa Szijjártóa nevznikol konsenzus v otázke pozvania Ukrajiny do NATO

4.12.2024 (SITA.sk) - Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó uviedol, že na stredajšom stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Bruseli nevznikol „nijaký konsenzus" v otázke perspektívy pozvania Ukrajinu do Severoatlantickej aliancie. Ukrajina tento krok považuje za kľúčový pre ukončenie ruskej agresie.Szijjártó, ktorý je známym kritikom Ukrajiny s úzkymi väzbami na vládu ruského prezidenta Vladimira Putina, zároveň kritizoval niektoré západné krajiny, ktoré po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov zvýšili vojenskú podporu Kyjevu. Podľa neho takéto kroky môžu viesť k eskalácii konfliktu.Maďarský minister zahraničia ďalej povedal, že vstup Ukrajiny do NATO „by sa rovnal začatiu tretej svetovej vojny“. „Sme presvedčení, že Ukrajina by vo svojej súčasnej situácii nebola schopná prispieť k európskej bezpečnosti, ale skôr by jej pozvanie do NATO, ako krajiny vo vojne, znamenalo riziko ...hrozby vojny, a to hrozby vojny medzi NATO a Ruskom," uviedol Szijjártó na tlačovej konferencii.