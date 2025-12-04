Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Barbora
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Ako vyčarovať sviatočnú atmosféru v kancelárii? Tipy na vianočnú výzdobu



Pracovné prostredie má veľký vplyv na našu náladu aj motiváciu. V období, keď sa už nevieme dočkať sviatkov a zaslúžených dní pracovného pokoja, dokáže vianočná výzdoba urobiť zázraky.



Zdieľať
Ako vyčarovať sviatočnú atmosféru v kancelárii? Tipy na vianočnú výzdobu

Zjemní stres, podporí dobrú atmosféru a pripomenie, že rok sa blíži do finále.

Prečo sa oplatí vyzdobiť kanceláriu

Kancelária, ktorá sa aspoň na pár týždňov v roku zmení na útulnejší priestor, pôsobí menej formálne. Svetielka, zeleň a pár vianočných prvkov zvyšujú pocit pohody, tímu dávajú spoločnú tému na rozhovory a môžu dokonca podporiť produktivitu. Ľudia sa jednoducho cítia lepšie. Dôležité je však nájsť rovnováhu medzi sviatočnou náladou a pracovnou funkčnosťou.

Stromček v hlavnej úlohe

Stromček je prirodzeným centrom výzdoby, či už doma alebo v kancelárii. Do väčších open space priestorov či recepcií sa hodí reprezentatívny umelý vianočný stromček vysoký 220 cm, ktorý zaujme na prvý pohľad už pri vstupe. Naopak, do uzavretých priestorov, menších zasadačiek alebo oddychových zón postačí nižší model alebo stromček v kvetináči. Dôležité je, aby neprekážal v pohybe a neblokoval únikové cesty.

Skvelou voľbou sú stromčeky od Evigrin.sk. Značka, ktorá sa špecializuje na mimoriadne realistické 3D a Full 3D stromčeky, ponúka riešenia vhodné aj pre kancelárske prostredie. Ich husté vetvenie a kvalitné spracovanie zaručujú vzhľad na nerozoznanie od živých stromčekov, no bez starostí so zalievaním či upratovaním opadaného ihličia.

Sviatočné detaily priamo na stole

Nie každý potrebuje na pracovnom stole vlastný mini stromček, no drobný sviatočný prvok poteší. Napríklad hrnček s vianočným motívom, minimalistická zelená vetvička v sklenenej váze či decentný veniec môžu vytvoriť príjemnú atmosféru bez toho, aby narušil vizuálny poriadok. Rovnako výborne funguje aj miska s čokoládkami či perníkmi, ktorá poteší nielen oko, ale aj kolegov. V kancelárskom prostredí stále platí, že menej znamená viac. Výzdoba má dopĺňať pracovný priestor a podporovať pohodu zamestnancov, nie premeniť kanceláriu na sklad vianočných rekvizít.

Vianočná výzdoba, ktorá rešpektuje všetkých

V každom tíme sa stretávajú ľudia s odlišným kultúrnym a náboženským zázemím, preto by vianočná výzdoba mala pôsobiť prívetivo a rešpektujúco voči všetkým. Namiesto silného dôrazu na konkrétne náboženské symboly je vhodné staviť na univerzálne zimné motívy, napríklad jemné svetelné reťaze, zeleň, girlandy či neutrálne dekorácie, ktoré vytvárajú sviatočnú atmosféru bez toho, aby uprednostňovali jednu tradíciu. Kancelária tak zostáva profesionálnym pracovným prostredím, no zároveň ponúka diskrétne, vkusné pripomenutie čara Vianoc, ktoré si každý môže užiť po svojom.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Aktuálne trendy vo výžive psov. Superpotraviny, funkčné krmivá a ich význam
<< predchádzajúci článok
Demokrati podali trestné oznámenie pre nákup centra vo Voderadoch, Šeliga hovorí o „zjavnej zlodejine“ za milióny eur – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 