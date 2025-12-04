Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.12.2025
 Meniny má Barbora
 24hod.sk    Z domova

04. decembra 2025

Demokrati podali trestné oznámenie pre nákup centra vo Voderadoch, Šeliga hovorí o „zjavnej zlodejine“ za milióny eur – VIDEO, FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Korupcia Premiér Slovenskej republiky Trestné oznámenie

Strana Demokrati podala na Generálnu prokuratúru SR



4.12.2025 (SITA.sk) -

Strana Demokrati podala na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie v súvislosti s kúpou nehnuteľnosti bývalého outletu v obci Voderady. Podľa podpredsedu Juraja Šeligu štát kúpil nehnuteľnosť za 16,9 milióna eur, hoci sa predávala verejne za 5 miliónov eur, čo označil za "zjavnú zlodejinu".


Ako informovala hovorkyňa strany Demokrati Martina Kakaščíková, žiadajú okamžité a dôkladné preverenie transakcie, a veria, že generálny prokurátor Maroš Žilinka sa prípadom zaoberá.



Ľudia strácajú motiváciu platiť dane


„Ak štát rezignuje na riadne a hospodárne nakladanie s verejnými financiami, ľudia strácajú motiváciu platiť dane. Ide o milióny eur zo štátneho rozpočtu, ktoré by mali prechádzať kontrolou viacerých inštitúcií. Vyzývam kompetentných, aby konali a zabránili ďalšiemu plytvaniu peniazmi občanov. Nemáme peniaze na lieky, platy policajtov alebo učiteľov, ale na nakúp predraženej nehnuteľnosti sa peniaze našli? Kto sa nabalil? Mladá influencerka, ktorá je otrávená verejnými otázkami to iste nie je, stopy smerujú do palácov, kde sídlia predstavitelia vládnej koalície,“ doplnil Šeliga.



Podpredseda Michal Kiča vyjadril obavy z možnej korupcie.


Výzva na rýchle a nestranné vyšetrovanie


„Nakladanie s verejnými prostriedkami musí podliehať prísnej kontrole. Obávam sa, že Petrovi Kmecovi sa podarilo, že slovo „slayáda“ sa stane slovom roka 2025. Pán Kmec by nemal byť predsedom výboru pre európske záležitosti, ale mal by odísť z verejného života. Toto je tak tupá rabovačka, že ju už nemohol prehliadnuť ani Fico, preto sa tak ponáhľal s odvolaním Kmeca,“ dodal Kiča.



Demokrati vyzývajú generálneho prokurátora, aby dohliadol na nestranné, rýchle a dôsledné vyšetrovanie podozrení z nehospodárneho nakladania s verejným majetkom.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati podali trestné oznámenie pre nákup centra vo Voderadoch, Šeliga hovorí o „zjavnej zlodejine“ za milióny eur – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

