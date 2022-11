Ako vypátrať a chytiť najväčšieho falšovateľa obrazov na svete?!

„Predstavovali ste hrozbu pre skupinu falšovateľov?“ spýtal sa pochybovačne Ménard.

„To nie je hocijaká skupina, ale sofistikovaný podnik, ktorý zaplavuje trh s umením kvalitnými falzifikátmi. A muž, ktorý ho riadi, zarába dosť, aby si najal profesionálov na likvidáciu každého, kto ho ohrozuje.“

Ménard sa zamyslel. „Zaujímavá teória, Allon. Ibaže nemáte dôkazy.“

22. časť jednej z najúspešnejších špionážnych sérií všetkých čias presvedčivo dokazuje, že v tomto žánri sa jej autorovi Danielovi Silvovi nik nevyrovná. Tentoraz sa slávny Gabriel Allon pustí do mimoriadne riskantného pátrania po najväčšom falšovateľovi v dejinách umenia.

Portrét neznámej ženy .

Legendárny špión a reštaurátor po dlhých rokoch pretrhal putá s izraelskou tajnou službou, rozlúčil sa so spolupracovníkmi a s priateľmi. S manželkou Chiarou a deťmi sa odsťahoval do milovaných Benátok. Chce tam nastúpiť do firmy Tiepolo Restoration Company, kde sa kedysi učil reštaurátorskému remeslu a kde je novou manažérkou práve jeho manželka.

No všetko sa vyvinie úplne inak. Zasiahne osud v podobe prosby starého priateľa, výstredného londýnskeho obchodníka s umením Juliana Isherwooda. Prosí Gabriela, aby vyšetril okolnosti objavu istého starého obrazu a jeho následného lukratívneho predaja.

Gabriel čoskoro zistí, že toto dielo, portrét neznámej ženy pripisovaný Anthonisovi van Dyckovi, je takmer istotne diabolsky vydarený falzifikát. Aby vypátral jeho záhadného autora – a odhalil kolosálny podvod v najvyšších umeleckých kruhoch –, Gabriel vymyslí jeden z najzložitejších plánov v celej svojej kariére. Ak má totiž uspieť, musí sa stať zrkadlovým odrazom muža, ktorého hľadá: najlepším falšovateľom obrazov na svete...

Portrét neznámej ženy je 22.diel série Agent Gabriel Allon...a je neuveriteľné, ako si Daniel Silva udržiava nastavenú latku kvality.

Táto kniha je snom každého milovníka umenia. Vnorí sa do nej, stratí, vychutnáva si ju a vynorí sa po poslednej 384.strane. Gabriel Allon už síce nie je v izraelskej tajnej službe, no stále má perfektné taktické myslenie, v zálohe plno trikov a po ruke niekoľko svojich starých priateľov.

Klobúk dolu pred danielom Silvom, pretože vytvára nielen napínavé a premyslené príbehy, ale predovšetkým stvoril neuveriteľne charizmatickú postavu, ktorú udržiava pútavou a uveriteľnou už desiatky rokov.

„Ani známy umelecký reštaurátor David Bull – v istých kruhoch považovaný za „skutočného Gabriela Allona“ – sa nedal zahanbiť a prečítal celý šesťstostranový rukopis, hoci práve dokončoval prácu na obraze talianskeho renesančného maliara Jacopa Bassana,“ tvrdí Daniel Silva s tým, že si veľmi dal záležať na autentickosti a hodnovernosti svojho príbehu.

Istá švajčiarska výskumná spoločnosť s pomocou priekopníckej formy umelej inteligencie určila, že Samson a Dalila, jeden z najcennejších obrazov v National Gallery, takmer určite nie je dielom Petra Paula Rubensa. Galéria ho kúpila v roku tisícdeväťstoosemdesiat v londýnskom aukčnom dome Christieʼs za päť celých štyri milióna dolárov. Vtedy to bola tretia najvyššia cena, akú kedy zaplatili za umelecké dielo. Na dnešnom trhu by taký predaj sotva vzbudil pozornosť, keďže stúpajúce ceny premenili obrazy na ďalšiu komoditu pre superboháčov...

Milan Buno, knižný publicista