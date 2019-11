Ako vyriešiť hnačku a bolesť brucha?

Prečo sú baktérie v črevách tak dôležité



Vytvárajú bariéru na črevnej stene voči usadeniu sa patogénnych mikroorganizmov.



Niektoré črevné baktérie produkujú dôležité vitamíny – ide o vitamín K a vitamíny skupiny B.



Pomáhajú vstrebávať soli sodíka, draslíka a horčíka.



Ovplyvňujú metabolizmus tukov, podieľajú sa na premene cholesterolu a žlčových kyselín na sekundárne produkty.



Zapájajú sa aj do rozkladu sacharidov na voľné mastné kyseliny, ktoré ovplyvňujú rast buniek črevnej steny, regulujú pH v črevách i peristaltiku (pohyb čriev).



Stimulujú tiež zdravý vývoj lymfatického tkaniva.



Pomáhajú mobilizovať imunitný systém a protilátky, čím môžu znížiť riziko vzniku niektorých druhov rakoviny.



Znižujú riziko vzniku alergií, keďže zmierňujú príznaky intolerancie laktózy.



Prečo máme tráviace problémy a bolesť brucha

Prvá pomoc pri tráviacich a črevných ťažkostiach

Ako prípravok ENTERINA pomáha

Ako správne užívať prípravok ENTERINA

25.11.2019 (Webnoviny.sk) -Každý z nás zažil nepríjemnú bolesť brucha, hnačky a tráviace ťažkosti, ktoré nás dokážu vyradiť z každodenného života. Môže za to najmä naša strava, ktorá často býva zložená z geneticky modifikovaných potravín a rôznych prídavných látok, ako sú napríklad konzervanty, farbivá, emulgátory a éčka. To všetko môže viesť k zmene prirodzenej črevnej mikroflóry, k poruche imunitného systému, čo má za následok čoraz väčší výskyt alergických ochorení a potravinových intolerancií (napríklad laktózovej a histamínovej). S nerovnováhou v črevách súvisia rôzne zápaly, ktoré môžu viesť k autoimunitným ochoreniam a dokonca až k rakovine.Črevný systém tvorí dôležitú súčasť tráviaceho ale aj imunitného systému. Zväčša ho vnímame ako orgán, ktorý zabezpečuje spracovanie potravy, vstrebanie výživných látok a odstránenie tých nepotrebných. Málokto si však uvedomuje, že črevo je tiež dôležitou súčasťou imunitného a nervového systému. Stav našich čriev je preto veľmi dôležitý prvok z celkového pohľadu na naše zdravie.Črevné baktérie plnia v organizme tieto dôležité funkcie:Môže ísť o následok konzumácie nevhodne kombinovaných potravín, pokazenej stravy, ale aj o potravinovú intoleranciu, či dôsledok stresu (syndróm dráždivého čreva). Častou príčinou problémov bývajú hlavne v lete infekčné hnačky (vírusy - rotavírusy, baktérie – Salmonela atď.), spojené so zvýšenou teplotou, únavou a celkovou vyčerpanosťou. V zime sú to tzv. črevné chrípky. Dôležitým opatrením je dopĺňanie tekutín a nasadenie diétnej stravy.Pri liečbe je dôležité odstrániť príčinu ochorenia, to však nie vždy poznáme. Lekár to zistí z výteru konečníka, ale výsledky prídu až o niekoľko dní. Dovtedy si môžeme pomôcť sami. Ako prvé môžeme použiť prípravky, ktoré v čreve vychytávajú škodlivé toxíny a baktérie, napr. čierne uhlie alebo čistený íl a tiež dopĺňať narušenú mikroflóru vhodnými črevnými baktériami.Napríklad kombinovaný prípravok, ktorý vďaka sušeným čučoriedkam, prirodzeným črevným baktériám (Bacillus coagulans), vitamínom B a K účinne a rýchlo napomáha viazať na seba toxíny, odvádzať ich z tela von, znížiť dráždivosť čriev, zahusťovať ich obsah a vytesniť patogénne mikroorganizmy tými dobrými (probiotikami).v prípade riešenia tráviacich ťažkostí má na svedomí najmä jeho zloženie:Prípravok obsahuje, ktoré sú prospešné pri liečbe hnačky a bolestí brucha. Ich pozitívne účinky pri tomto type zdravotných komplikácií poznali už naše staré mamy, takže sú rokmi overené. Čučoriedky za svoj účinok vďačia cenným látkam, ktoré obsahujú (triesloviny, organické kyseliny, flavonoidy, vitamíny, minerály atď.), a sú odporúčané aj Európskou liekovou agentúrou na liečbu ľahších foriem hnačiek.Ďalším dôvodom, prečo prípravok ENTERINA účinne pomáha pri hnačke, je fakt, že obsahuje dobré črevné baktérie, ktoré sú iba v tomto prípravku vo forme spór. To im zaručí odolnosť voči kyslému prostrediu žalúdka a transport do čreva v hojnom počte (tam vyklíčia), na rozdiel od baktérií, ktoré takúto ochranu nemajú.Dôležitosťv prípravku je v tom, že zmierňuje prípadné krvácanie aregenerujú črevnú sliznicu, znižujú mieru únavy a zlepšujú chuť do jedla.Veľkou výhodou prípravku Enterina je to, že je vhodný pre všetkých a môžu ho užívať už deti od 6 mesiacov až po dospelých. Má tiež príjemnú chuť a užíva sa len jedenkrát denne. Zarába sa tesne pred použitím, nakoľko účinné látky sú vo vrchnáčiku., že väčšinou sa stav pacienta výrazne zlepší do času, kým lekár dostane výsledky výterov, a preto nie je potrebné liečbu meniť.Inzercia