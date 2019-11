Netanjahu po obžalobe z korupcie súhlasil s voľbami šéfa Likudu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahum, archívna snímka. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Jeruzalem 25. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu súhlasil s tým, aby jeho strana Likud hlasovala o tom, či má naďalej zostať jej predsedom. Netanjahua totiž minulý týždeň oficiálne obžalovali vo viacerých korupčných kauzách.Hovorca Likudu Eli Chazan v pondelok pre agentúru DPA uviedol, že stranícke primárky Likudu prebehnú počas nasledujúcich šiestich týždňov. Netanjahu s konaním volieb súhlasil a je presvedčený, že z nich vyjde ako víťaz.Či sa to tomuto dlhoročnému izraelskému premiérovi skutočne podarí, bude zrejme jasné až po 11. decembri, čo je termín, dokedy má izraelský parlament nájsť premiéra, ktorý by bol schopný zostaviť novú funkčnú vládu. Ak sa nového premiéra nájsť nepodarí, čo je pravdepodobné, budú v Izraeli vypísané ďalšie predčasné parlamentné voľby, už tretie v priebehu jedného roka.Izraelský prezident Reuven Rivlin sa obrátil na parlament po tom, ako Netanjahu ani jeho politický rival Benny Ganc nedokázali na základe výsledkov nerozhodných volieb zo 17. septembra zostaviť novú koaličnú vládu. Izrael tak podľa DPA zostáva v stave politickej paralýzy.Netanjahu čelí obžalobe z úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery, ktoré boli voči nemu vznesené v troch korupčných kauzách. On sám všetky obvinenia odmieta ako vykonštruované a politicky motivované.