Ako využiť leto pre sebarozvoj?

20.8.2020 (Webnoviny.sk) -"Leto sa dá rozhodne využiť rôznymi spôsobmi. Príležitostí je mnoho – od jednorazových workshopov a školení, dlhodobých rozvojových kurzov, možností stáží, brigád, dobrovoľníckych programov či výmenných pobytov. Príležitostí k sebarozvoju je počas roka a leta približne rovnako veľa, rozdiel je ale v časových kapacitách študentov, ktorú sú samozrejme v lete priaznivejšie," hovorí Lucie Mairychová, spoluzakladateľka kariérnej platformy pre študentov a zároveň manažérka rozvojového programu Samsung Tvoja šanca #futureskills. Pre letné obdobie je úplne bežné, že mladí ľudia uprednostňujú stáže, skúsenosti v zahraničí či pokračujú v rozbehnutej brigáde. "Väčšinou ide o mix motivácií – naučiť sa niečo nové a zarobiť si peniaze, ktoré na konci roka ´utratia´ na zahraničný pobyt, dovolenku, prípadne si šetria na niečo konkrétne."Súčasná doba ponúka neobmedzené možnosti na rozvíjanie sa a získavanie nových skúseností. Vďaka technológiám sa mladí ľudia a študenti jednoducho a rýchlo dostanú aj k zahraničným projektom, lektorom a kontaktom. Pre menej odvážnych či nedostatočne jazykovo zdatných je stále možnosť nájsť si príležitosť pre sebarozvoj na Slovensku alebo v Česku. "Študent len ​​musí mať otvorené oči a vyhľadávať príležitosti k rozvoju. Akonáhle raz začne a vyskúša nejakú rozvojovú aktivitu – vzdelávací projekt, ktorý organizujú rôzne neziskové organizácie, vzdelávacie centrá, ale aj firmy ako svoje CSR aktivity; výmenný pobyt cez Erasmus; letný kemp – na slovenskom aj v českom trhu funguje skvelý projekt DISCOVER – tak už sa mu príležitosti k rozvoju začnú ponúkať samy, a to vďaka komunite kontaktov, ktoré na takých akciách spozná, ale aj vďaka reklamám na sociálnych sieťach, ktoré sú cielené na aktívnych študentov so záujmom o rozvoj," pokračuje L. Mairychová. "Existujú tiež rôzne skupiny na sociálnych sieťach, kde sa zhromažďujú aktívni mladí ľudia a zdieľajú si rôzne príležitosti k rozvoju. V našom projekte máme hneď niekoľko študentov, ktorí sa aktívne zapájajú do rôznych rozvojových aktivít a hovoria, že akonáhle raz vkročí do komunity aktívnych študentov, otvoria sa im dvere do úplne iného sveta plného takýchto príležitostí."Sebarozvoj v mladom veku učí študentov disciplíne, hľadaniu nových možností, či prekonávaniu prekážok. V závislosti od toho, aké majú ciele a na akú tému sa orientujú, je dôležité vybrať si správny workshop alebo kurz. Vo všeobecnosti platí, že napríklad pri spoločenských témach je lepšie pracovať vo väčšej skupine ľudí, a to najmä vďaka rôznym pohľadom na vec. Naopak, v prípade napríklad jazyka či rozvíjania IT zručností, nie je na škodu intenzívny, individuálny kurz, a to minimálne v úvodnej fáze. "Samozrejme, záleží to na každom jednotlivcovi. Niekomu vyhovuje individuálny prístup inému zase skupinový. Ideálne je, keď si študent vyskúša obe možnosti a sám zistí, čo mu vyhovuje viac. U niektorých tém to funguje tak, že ak ste začiatočník, je lepšie zvoliť skupinový kurz, ale akonáhle už chcete ísť viac do hĺbky, potom je lepšie ísť cestou individuálnych konzultácií alebo kurzov, pretože sa vám lektor môže viac venovať a riešiť s vami otázky , ktoré zaujímajú vás a nie je potreba sa podriaďovať tempu a úrovni znalostí ostatným v skupine. Veľkým trendom sú aj online kurzy, ktoré sa dajú zaobstarať zadarmo či za pár korún, respektíve eur. Študenti sa potom môžu rozvíjať vlastným tempom, preskakovať kapitoly, ktoré už vedia, prípadne sa vracať ku kapitolám, na ktorých pochopenie potrebujú viac času," vysvetľuje Lucie Mairychová.Príležitosť k sebarozvoju dáva študentom aj intenzívny 10-mesačný kurz Samsung Tvoja šanca #futureskills. Počas neho absolvujú workshopy na zdokonalenie zručností budúcnosti, od finančnej gramotnosti cez kritické myslenie, aktívne preniknú do oblasti marketingu, manažmentu a nových technológií. Okrem toho majú k dispozícii individuálny rozpočet na rôzne formy sebavzdelávania a realizáciu vlastného projektu so sociálno-spoločenským presahom.Hoci pandémia narušila niektoré plánované aktivity a vzdelávanie prešlo najmä do online prostredia, deväťčlennej skupine študentov z Česka a Slovenska sa podarilo stretnúť na júlovom workshope v Prahe. Tam absolvovali školenia a rozbehli svoje tímové projekty s pozitívnym sociálnym dopadom."Je pravda, že tento rok bol pre koronavírusovú krízu dosť odlišný, čo sa prejavilo aj na časových možnostiach študentov, forme vzdelávania a sebavzdelávania a, samozrejme, aj motivácie. Samých nás prekvapilo, keď bol zákaz vychádzania, že naši študenti boli cez deň pripojení do online výučby alebo plnili školské úlohy, neskôr poobede absolvovali s nami webinár na niektoré z vybraných tém a ´future skills´, večer si k tomu vyplnili pracovné listy a ešte si pustili podcast alebo čítali knihu, ktorá tématicky zapadala do ich rozvojového plánu," pochválila študentov Zuzana Mravík Zelenická, manažérka CSR programov spoločnosti Samsung, ktorá stojí za projektom. "Ani trošku sa nesťažovali a usilovne pracovali aj na vlastnom rozvoji, aj keď v obmedzenej, prevažne online forme. Teraz, keď sa opatrenia uvoľnili, aktívnejšie využívajú svoj čas, niektorí konečne vycestovali na konferencie, pobyty alebo ´dobrovoľníčia´. Iní pracujú na projektovom zadaní, ktoré od nás obdržali na začiatku leta a vyžaduje si ich aktívny tímový prístup. A áno, niektorí aj prokrastinujú a tí od nás častejšie počujú napomenutie, že si sebe i nám na začiatku projektu dali záväzok a sami stanovili rozvojové ciele, ktoré by mali naplniť."