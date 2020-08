Bratislavčanka prišla o celoživotné úspory, uverila emotívnemu príbehu „lekára“

"Lekár zo Sýrie"

Policajti prípad vyšetrujú

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - O celoživotné úspory prišla 54-ročná Bratislavčanka, ktorá uverila emotívnemu príbehu podvodníka. Stálo ju to viac ako 50-tisíc eur.Ako informovala bratislavská krajská polícia, v júli ju cez sociálnu sieť kontaktoval muž, ktorý sa predstavil ako lekár pracujúci vo vojnovej zóne v Sýrii.Pod zámienkou, že ho chcú presťahovať do iného mesta si chcel u nej chcel schovať peniaze a dokumenty. Poslať ich mal poštou, no bolo treba zaplatiť potrebné poplatky týkajúce sa balíka.Dôverčivá žena mu na účet poslala 53 850 eur. Po zaplatení tejto sumy ju “lekár” požiadal o ďalšie peniaze, to už žena začala tušiť, že ide o podvod a kontaktovala políciu. Policajti prípad vyšetrujú.Polícia pripomína ľuďom, aby boli obozretní a nikdy nedávali peniaze neznámym ľuďom. “Ak vás neznáma osoba osobne alebo telefonicky kontaktuje a snaží sa pod rôznymi zámienkami získať od vás peniaze, bezodkladne kontaktujete políciu telefonicky na čísle 158 alebo osobne na policajnom oddelení,” radia policajti.