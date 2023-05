Ako vyzeral prvý deň invázie na Ukrajine? Rusi neverili, že by mohla byť vojna

Začiatok invázie

Zvíťazili informácie

21.5.2023 (SITA.sk) - Ruskí okupanti nemali pri snahách o dobytie Kyjeva žiadny iný plán okrem „úspešného“ pristátia na letisku Hostomeľ neďaleko ukrajinskej metropoly. Ako referuje web Ukrajinská pravda, tvrdí to šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov. Podotkol, že Rusko počas dvoch týždňov neustále menilo dátum začiatku invázie. Tvrdí, že Ukrajina dostala konečné informácie o útoku, ktorý sa začal 24. februára 2022 o 4:00, deň predtým približne o 15:00, čiže asi 13 hodín pred začiatkom vojny.Vraví, že 24. februára strávili Rusi celý deň snahami o zhromaždenie svojich jednotiek v Hostomeli. „Celý plán Rusov bol rýchlo pristáť (na letisku Hostomeľ, pozn.) a odtiaľ ísť ďalej. Bol to vlastne ich jediný plán,“ povedal Budanov a dodal: „Po prvé, neverili, že sa vôbec stretnú s nejakým odporom, a po druhé, verili, že lietadlo za lietadlom rýchlo pristanú, a vyložia jednotky, ktoré okamžite vstúpia do Kyjeva.“Podľa Budanova zohrali dôležitú úlohu informácie distribuované ukrajinskou rozviedkou. „Napokon zvíťazili informácie, ktorým Rusi chceli veriť. Preto ľudia hovorili, že Rusi sú hlúpi. Neverili, že by mohla byť vojna - nevzali so sebou žiadne cisterny s palivom, ich tanky sa zastavili, nemali žiadne zásoby, ani jedlo... To všetko je pravda,“ skonštatoval Budanov.Rusi podľa jeho slov verili, že sa im nikto nepostaví na odpor, pôjdu do kyjevskej vládnej štvrte a rýchlo vymenia ukrajinské vedenie.