Rusko na obchádzanie západných sankcií využíva hlavne jednu krajinu, dováža drony aj mikroelektroniku

21.5.2023 (SITA.sk) - Napriek západným sankciám Rusko cez Kazachstan nakupuje a dováža drony a elektroniku pre svoje ozbrojené sily. Ako referuje web epravda.com.ua, vyplýva to zo záverov vyšetrovania, na ktorom sa podieľali nezávislé ruské médiumglobálna sieťa nemecký týždenník„Štatistiky zahraničného obchodu ukazujú, že objem dovozu dronov a mikroelektroniky do Kazachstanu sa po ruskej invázii na Ukrajinu výrazne zvýšil. Taktiež sa zvýšil aj dovoz tohto tovaru z Kazachstanu do Ruska,“ uvádza sa v správe.Ako sprostredkovatelia dovozu vystupujú kazašské firmy registrované Rusmi po vypuknutí vojny na Ukrajine. Novinári našli viacero príkladov takýchto firiem. Napríklad Aspan Arba, kazašská spoločnosť, doviezla drony a dodala ruskej spoločnosti Nebesnaja Mechanika, ktorá ich predala organizáciám napojeným na armádu.Obe spoločnosti vlastnia a riadia tí istí ľudia. Kazašská spoločnosť Da Group 22 zasa doviezla do Ruska elektroniku, ktorú dostala z Nemecka.V roku 2022 boli z Kazachstanu do Ruska dovezené drony v hodnote 1,23 milióna dolárov. Rusko a Kazachstan sú členmi Euroázijskej ekonomickej únie a neexistujú medzi nimi žiadne colné hranice.Pritom v roku 2021 bolo do Kazachstanu dovezených tak málo bezpilotných lietadiel, že sa ani neobjavili v údajoch tamojšieho národného štatistického úradu. A v roku 2022 Kazachstan doviezol drony v hodnote približne päť miliónov dolárov, takmer všetky boli zakúpené v Číne.Drony čínskej produkcie DJI sa predávajú v Rusku, hoci čínsky výrobca tvrdí, že Rusom produkty nedodáva. DJI tvrdí, že jej produkty sú určené výhradne na mierové účely a od apríla minulého roka sa nedodávajú do Ruska ani na Ukrajinu. V Rusku však existuje oficiálny dodávateľ dronov DJI - spomenutá spoločnosť Nebesnaja Mechanika.Tá na webe uvádza, že jej partnermi sú ropné, plynárenské a ťažobné spoločnosti, mobilní operátori, ruské železnice, ministerstvo pre mimoriadne situácie a ministerstvo vnútra.Investigatívni novinári získali údaje o transakciách tejto spoločnosti, ktoré naznačujú, že firma predáva drony DJI aj ruským skupinám registrovaným ako mimovládne organizácie, ktoré podporujú inváziu na Ukrajinu.Čo sa týka druhej spomenutej spoločnosti Aspan Arba, podľa kazašského ministerstva pre digitálny rozvoj firma v máji 2022 získala licenciu na dovoz viac ako 18-tisíc dronov DJI v hodnote 45 miliónov dolárov od spoločnosti DJI Europe B.V., holandskej „dcéry“ čínskeho výrobcu dronov.V minulom roku taktiež stúpol aj dovoz mikročipov do Kazachstanu. Kým v roku 2021 bol objem importu na úrovni 35 miliónov dolárov, vlani to bolo 75 miliónov dolárov.Zároveň sa objem vývozu mikročipov do Ruska zvýšil viac ako 70-násobne, z 245-tisíc na 18 miliónov dolárov. Aj tu pri vývoze z Kazachstanu do Ruska funguje podobná schéma, keď ako sprostredkovatelia vystupujú kazašské firmy registrované ruskými občanmi.