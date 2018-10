Ako zabrániť povodniam, či suchu? Riešenie nájde Climathon

Foto: Climathon Foto: Climathon

Bratislava/Brno 25. októbra (OTS) - Podľa odborníkov je najvyšší čas, aby sme začali prijímať konkrétne opatrenia, ktoré obmedzia alebo zabránia týmto prejavom zmeny klímy. Nové riešenia prinesie aj globálny 24-hodinový hackathon s názvom Climathon, ktorý sa tento rok koná v 100 mestách na šiestich kontinentoch. Je určený študentom, začínajúcim firmám, zamestnanom úradov a vývojárom.V moravskom Brne sa budú už tentohľadať riešenia, ktoré pomôžu riešiť konkrétne problémy miest spojených so životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom. Mestá sa dnes musia popasovať napríklad so zvyšujúcim počtom áut, prehriatymi miestami, či musia hľadať riešenia na budovanie udržateľných budov.O dôležitosti podobne zameraných akcií svedčí aj výskumná správa Medzivládneho panelu OSN pre klimatické zmeny (IPCC) vydaná na začiatku októbra 2018, ktorá prináša zásadné varovanie: máme len 12 rokov na zásadnú zmenu, klimatické zmeny sa našej generácie týkajú viac, než sme si mysleli. Podľa aktualizovaného dokumentu Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, ktorý minulý týždeň schválila slovenská vláda, sa musíme pripraviť na viaceré nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Obyvateľov zasiahnu časté prívalové dažde, horúčavy a dlhotrvajúce obdobia sucha v letných a jesenných mesiacoch, ktoré môžu byť navyše spojené s nedostatkom vody. Podľa údajov Ministerstva životného prostredia SR žije 54 percent obyvateľov Slovenska v mestách. Aby sme dokázali zmierniť alebo znížiť dôsledky zmeny klímy, je nevyhnutné podporovať nové riešenia. To je práve cieľom chystaného podujatia Climathon v Brne . Víťazný projekt, ktorý najviac pomôže znížiť dôsledky klimatických zmien, získa zaujímavú finančnú odmenu od spoločnosti Kiwi.com a zázemie pre štart podnikania v podobe členstva v co-workingovom centre KoPlac na jeden rok.Organizátorom brnianskeho Climathonu je co-workingový priestor KoPlac v spolupráci s komunitným centrom DOMEQ a Foreigners.cz. Hlavným globálnym partnerom a iniciátorom akcie je konzorcium Climate-KIC za ktorým stoja popredné európske univerzity ako Bologna, či Oxford, mestá a startupy. Konzorcium Climate-KIC je Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) so sídlom v Budapešti. Climathon v Brne začína v piatok 26. októbra o 18:00 podvečer. Účastníci sa rozdelia do niekoľkých tímov a budú mať na mieste podporu z radov expertov, či zástupcov mesta Brna. Hackathon potrvá až do sobotňajšieho neskorého popoludnia, kedy bude vyhlásený víťazný projekt. Podujatie je otvorené širokému spektru študentov technických, prírodovedných a spoločenskovedných odborov, vývojárov, startupov i širokej verejnosti.