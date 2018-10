Najkrajším chotárom roka 2018 je Gazdovský dvor v Branove

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. októbra (TASR) - TOP chotárom roka 2018 je Gazdovský dvor v Branove, v okrese Nové Zámky. Na druhom mieste je Gazdovstvo Uhliská neďaleko Nemšovej (okres Trenčín) a symbolickú bronzovú medailu pridelila komisia Farme Veles – Háj (okres Turčianske Teplice). Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).V rebríčku TOP 100, ktorý vytvoril Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra na základe exaktných ekonomických údajov tisíc prihlásených poľnohospodárskych firiem sú podľa nej po prvý raz na čele dve firmy.Jednou z nich je podľa Holéciovej rodinná spoločnosť Agromačaj a.s. z Kráľovej pri Senci (okres Senec). Nielen zemiaky, ale aj cibuľa, cesnak, či kapusta a koreňová zelenina putuje z polí tejto spoločnosti na slovenské stoly.Spolu so spoločnosťou Agromačaj sa stala absolútnym víťazom aj vlaňajšia najlepšia spoločnosť Agrospol, s.r.o., Michalovce v Čečehove (okres Michalovce). Obhájila svoje prvenstvo, aj keď sa tentoraz delí o prvé miesto.Ceny v stredu (24.10.) prevzali aj víťazi v piatich kategóriách v rámci súťaže najlepších manažmentov TOP Agro. Najlepším samostatne hospodáriacim roľníkom sa stal Milan Veliký z Nižnej Kamenice (okres Košice-okolie).Holéciová dodala, že obidve súťaže organizoval Klub poľnohospodárskych novinárov pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.Hovorkyňa SPPK doplnila, že na stredajšom slávnostnom večeri prevzali farmári aj špeciálne ocenenia. Jedno z nich – titul Farmárka roka - preberie Gabriela Čechovičová z Jarnej–Cífera (okres Trnava), ktorá "upísala" svoje gazdovanie maku a výrobkom z neho.