Ako zahlasuje Čepček? Možno môj hlas nakoniec potrebovať nebudú, povedal

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala strana



Mimoriadna schôdza parlamentu sa začne vo štvrtok 8. decembra o 14:00, hlasovať sa bude v utorok 13. decembra o 11:00.



Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala strana SaS spolu s Hlasom-SD. Ako dôvod uviedli, že vláda ohrozuje základy ústavnosti a dôvery v demokratický režim. Vyčítajú jej návrh rozpočtu na rok 2023, rezignovanie na boj proti korupcii či zvyšovanie napätia v spoločnosti.Mimoriadna schôdza parlamentu sa začne vo

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Čepček , ktorý prišiel do parlamentu na kandidátke hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), si chce počkať, ako prebehne rozprava v parlamente a na základe toho sa rozhodne, či bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde.„O hlasovaní so mnou zatiaľ nikto nerokoval, hoci s poslancami, ktorí odišli do mimoparlamentných strán z koalície, už rokovanie prebehlo. Postrehol som, že prebieha rokovanie so stranou Sloboda a Solidarita (SaS), takže nakoniec môj hlas potrebovať možno nebudú," uviedol poslanec prostredníctvom tlačovej správy.Čepček taktiež dodal, že v minulosti OĽaNO nemalo problém vyhodiť poslanca z klubu, no teraz sa podľa neho boja, aby dovládli do riadnych volieb.