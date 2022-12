Európska únia je nejednotná v názoroch o vstupe Bulharska, Rumunska a Chorvátska do Schengenu, obáva sa nelegálnej migrácie

Jednomyseľná podpora

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Krajiny Európskej únie vo štvrtok zvažujú, či Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko môžu úplne otvoriť svoje hranice a vstúpiť do schengenského priestoru. Zdá sa však, že ich vstup do tejto zóny bez kontroly totožnosti sa pravdepodobne oneskorí.Schengenský priestor je najväčšou zónou voľného pohybu na svete. Tvorí ho 26 krajín, 22 štátov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Takmer 1,7 milióna ľudí žije v jednej schengenskej krajine a pracuje v inej. Každý deň prekročí vnútornú hranicu približne 3,5 milióna ľudí.Úplné pristúpenie Bulharska, Rumunska a Chorvátska si vyžaduje jednomyseľnú podporu ich partnerov. Tieto tri krajiny už čiastočne dodržiavajú schengenské pravidlá, no ešte musia byť zrušené kontroly na vnútorných hraniciach. Medzi partnermi tejto trojky už dlho pretrvávajú obavy z organizovaného zločinu, nelegálnej migrácie a iných bezpečnostných problémov. Európska komisia minulý mesiac rozhodla, že všetky tri kandidátske krajiny spĺňajú technické kritériá na vstup, a za ich členstvo hlasoval aj Európsky parlament „Rozšírením Schengenu sa staneme silnejší, nie slabší,“ povedal podpredseda komisie Margaritis Schinas pred stretnutím ministrov vnútra EÚ, ktorí budú diskutovať o pripravenosti Bulharska, Rumunska a Chorvátska na vstup do Schengenu.„Dúfam, že zvíťazí zdravý rozum a otvorená myseľ,“ dodal Schinas.Kým Chorvátsko sa nestretlo so žiadnym výrazným odporom zo strany iných krajín EÚ, zdá sa, že Rakúsko bude takmer určite vetovať vstup Bulharska a Rumunska, keďže čoraz viac ľudí nelegálne prichádza do Rakúska po trase cez tieto balkánske krajiny.Rakúski predstavitelia sa obávajú, že zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach by mohlo urobiť z Bulharska a Rumunska dopravné tepny pre žiadateľov o azyl. Okrem Rakúska prejavili námietky voči vstupu Bulharska a Rumunska do Schengenu aj Holandsko a Maďarsko.