Ako získať dotáciu až 19-tisíc eur na zateplenie a obnovu domov. Prehľad aktuálnych zmien a niekoľko rád k žiadosti o dotáciu

17.2.2023 (SITA.sk) - Viac ako tri mesiace od spustenia prvých dvoch výziev z programu Obnov dom na rekonštrukciu starších rodinných domov ukázalo viacero nedostatkov v nastaveniach podmienok. V praxi sa niektoré usmernenia upresňovali či menili.Zároveň prax ukázala, že pri zateplení stačí namiesto žiadosti o stavebné povolenie podať jednoduchú ohlášku.V tomto článku sú zhrnuté najvýznamnejšie zmeny v programe Obnov Dom z Plánu obnovy aPodávanie žiadostí v prvých dvoch výzvach programu Obnov dom bude otvorené ešte do 28. februára 2023, v oboch výzvach zostáva ešte dostatok voľných financií pre žiadosti.Podmienkou úspešnej žiadosti však je, aby mal žiadateľ o dotáciu v dome, ktorý ide opravovať, trvalý pobyt k 5. septembru 2022. Nesplnenie tejto podmienky je jedným z najčastejších dôvodov zamietnutia žiadostí.Dnes ešte nie je jasné, či táto podmienka pretrvá aj pri ďalších výzvach. Ak by sa tak stalo, dávalo by zmysel podmienku upraviť. "Podmienka trvalého pobytu má logiku, keďže vláda chce primárne podporiť obnovu celoročne užívaných rodinných domov, a nie napríklad chalúp, ktoré sú rovnako na listoch vlastníctva definované ako rodinné domy. Odporúčame však zmenu podmienky tak, že žiadateľ bude musieť mať trvalý pobyt v dome v čase podania žiadosti o dotáciu. Tento krok by celý proces zjednodušil," navrhuje Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, Rigips a Weber.Podmienkou získania dotácie 14-tisíc eur (pri úspore do 60 % primárnej energie), resp. 19-tisíc eur (pri úspore nad 60 %) je smerovanie aspoň 50 % investície do zateplenia alebo výmeny okien a dverí. Podľa prieskumu portálu www.vsetkoozatepleni.sk , ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní, sa odporúča pri zateplení podať na stavebný úrad jednoduché tlačivo, tzv. ohlásenie stavebných úprav (ľudovo ohláška). Ak tak stavebník nerobí, môže sa v budúcnosti kvôli nesúladu informácií o stave rodinného domu stať, že stavebný úrad začne správne konanie, resp. stavebníkovi to skomplikuje ďalšie úpravy či nakladanie s domom.Ohláška je jednoduchý dokument, ktorý stačí vyplniť a zaniesť na stavebný úrad a počkať si na písomné vyjadrenie úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu zateplenia.Pri ohláške stačí, ak obsahuje: Zmenou k 31.1.2023 bola podmienka predloženia projektu (pri komplexnej rekonštrukcii) alebo ohlášky (pri zateplení) pri žiadosti o dotáciu z programu Obnov Dom vypustená. V každom prípade sa však odporúča, aby majitelia domov pri zateplení ohlášku na miestnom stavebnom úrade podali. Vyhnú sa tak možným problémom v budúcnosti (napríklad v súvislosti s dodržaním uličnej čiary alebo odstupov od susedných domov). Vzor ohlášky sa nachádza na portáli www.vsetkoozatepleni.sk Pôvodné pravidlá výziev limitovali dotáciu striktne len na tzv. teplovýmennú plochu. "To znamená, že pri klasickom dome so šikmou strechou a neobývanou povalou sa zateplenie fasády na úrovni povaly nepočítalo do dotovanej plochy. Keďže kvôli tepelným mostom a v neposlednom rade aj kvôli vizuálnej stránke sa takto domy nezatepľujú, zmenil organizátor pravidlá. V žiadostiach už akceptuje, že do 10 % investície ide na zateplenie fasády povaly či iných podobných konštrukcií v kontakte s teplovýmenným obalom domu," vysvetľuje Alexander Prizemin.Podmienkou je vyjadrenie odborne spôsobilej osoby (v ideálnom prípade projektanta, ktorý pripravuje pre žiadateľa energetický certifikát) a fotografie k realizácii zateplenia týchto častí domu.Častou otázkou záujemcov o dotáciu je dokladovanie výdavkov. Faktom je, že bločky či faktúry o kúpe materiálov a úhrad za prácu nie sú medzi vyžadovanými dokladmi pri dokončení zateplenia. Po zateplení organizátor výzvy vyžaduje len fotodokumentáciu pred a po zateplení, doklad o nakladaní so stavebným odpadom a energetický certifikát po zateplení. Bločky a faktúry je však poberateľ dotácie povinný uchovať po dobu 5 rokov po schválení dotácie pre prípadnú kontrolu.Pred vypĺňaním samotnej žiadosti majú mnohí ľudia rešpekt. V skutočnosti to však nie je nič zložité, ak má žiadateľ pripravené 4 základné dokumenty:Na portáli www.vsetkoozatepleni.sk sa nachádza praktický návod , ktorý krok po kroku radí záujemcom o dotáciu, ako vyplniť žiadosť.Informačný servis