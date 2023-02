Pomer zabitých ruských bojovníkov v porovnaní so zranenými je vysoký, rozviedka hovorí o 60-tisícoch mŕtvych

17.2.2023 - Za necelý rok vojny na Ukrajine mohlo prísť podľa britskej vojenskej rozviedky o život až 60-tisíc ruských bojovníkov. Vo svojej novej správe o vojne to na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uvádza britské ministerstvo obrany.Rezort uvádza, že ruské ozbrojené sily a súkromná vojenská organizácia Wagnerovci od začiatku vojny pravdepodobne utrpeli 175 až 200-tisíc obetí. Mŕtvych je z toho približne 40 až 60-tisíc. Miera obetí sa značne zvýšila od septembra 2022, keď Rusko zaviedlo „čiastočnú mobilizáciu“. Väčšinu obetí si podľa Londýna takmer určite vyžiadalo delostrelectvo.Podľa moderných štandardov tieto čísla predstavujú vysoký pomer zabitých osôb v porovnaní so zranenými, upozorňuje správa. Je to takmer určite spôsobené extrémne primitívnymi lekárskymi opatreniami vo veľkej časti ozbrojených síl.Wagnerova skupina do bojov nasadila veľký počet brancov spomedzi väzňov. Pri nich je miera obetí pravdepodobne do 50 percent.