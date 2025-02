Ako získať vysnívanú postavu a zhodiť kilá? Duša na diéte

Aj o tom je kniha Duša na diéte od dvoch odborníčok: Mária Krajčovičová a Petra Pavuková

Po rokoch praxe v oblasti nutričného poradenstva si autorky všimli opakujúce sa vzorce správania u ľudí, ktorí sa snažia zredukovať svoju hmotnosť. Tieto vzorce do veľkej miery predurčujú aj úspešnosť chudnutia. A tak stanovili 5 typov ľudí pokiaľ ide o životný štýl a ktoré veľa napovedia, ako a či dotyčný schudne. A ako k nemu treba pristupovať pri snahe zhodiť kilá navyše. Sú to: zlatá víťazka, pracovitá včielka, extravagantná rebelka, odvážna dietárka a verná pomocníčka.

„Povedzme klienti, ktorí už všetko vyskúšali a striedajú jednu diétu za druhou,“ hovorí Mária Krajčovičová. „Veľmi ťažko sa s nimi pracuje, pretože už tým, že niečo vyskúšali, už sa tiež stavajú do role, že sú výživoví poradcovia. Je to asi najťažší typ v rámci spolupráce, pretože naozaj majú vlastnú hlavu a robia si svoje. Veľmi ťažko ich vieme nejako ukočírovať. Ale pokiaľ sa odovzdajú úplne do rúk odborníka a budú ho počúvať na sto percent, tak sa z nich môžu stať zlaté víťazky.“

Aj na základe týchto typov dostanete konkrétne odporúčania, rady a tipy k stravovaniu, pitnému režimu, cvičeniu či spánku. A to všetko prispôsobené presne vašim potrebám. Dozviete sa, čo spôsobuje jednotlivým typom najväčšie ťažkosti i to, prečo pri chudnutí zlyhávajú a strácajú motiváciu.

Základom knihy je však 34 skutočných príbehov z ich praxe.

Matej, ktorý nemá rád zeleninu.

Agáta, čo si chce len vyformovať postavu.

Marek s rozhodeným biorytmom.

Nina, ktorá pribrala v tehotenstve a už to nešlo dolu.

Ivana a priberanie v klimaktériu.

Linda a jej prejedanie až do takmer 130 kíl.

Milovníčka slovenskej kuchyne Daša a jej schudnutie o vyše 20 kíl.

Inšpirujte sa príbehmi ľudí, ktorí prešli rovnakou cestou a podarilo sa im natrvalo znížiť svoju hmotnosť. Možno zistíte, že niektorý z nich sa až nápadne podobá tomu vášmu.

Mária Krajčovičová si dobre spomína na Mateja, ktorý nemal nadváhu, ale chcel si dať zmerať zloženie tela, čiže pomer tuku a svalov. „Vizuálne vyzeral ako zdravý chlap, ktorý športuje a cvičí, ale zrazu ho znepokojila hodnota viscerálneho tuku. Je to tuk, ktorý sa nachádza v oblasti pásu a ktorý obaľuje orgány. A to je zdravotné riziko. Kvôli tomu tuku môžu potom vznikať rôzne iné civilizačné ochorenia ako srdcovo cievne ochorenia alebo cukrovka, zvýšený cholesterol a tak ďalej. Čiže on na základe tejto hodnoty sa veľmi zľakol, lebo bola úplne hraničná.“

Samozrejme, následne tento problém úpravou stravy vyriešili.

Zaujímavý je v knihe Duša na diéte príbeh dvoch šesťdesiatničok, pričom jedna mala okolo 130 kilogramov, prišla o dvoch francúzskych barlách. „Naozaj sa ledva hýbala. Prvá otázka bola, či sa dá schudnúť bez pohybu. Áno, samozrejme, dá. Upraví sa energetický príjem diéty tak, aby bol pokrytý základný príjem a aby to telo zdravo zredukovalo hmotnosť,“ hovorí Petra s tým, že jej problém napokon vyriešili, pani schudla a neskôr sa dokonca začala hýbať.

Alebo 47-ročná Andrea, zaneprázdnená biznimenka, ktorá nemala čas na poriadne jedlo. „Mala v prvom rade veľkú chuť na sladké a pojedať, čiže do stravovania začala pridávať postupne nejaké jednoduché sacharidy v kombinácii s tukmi. A to je najhoršia vec, ktorú človek môže spraviť: skombinovať tuky a jednoduché sacharidy, je to okamžitý zdroj energie. Upokojí to okamžite, je dobre, už nie je v takom strese, aby niečo zjedla....a môže pracovať ďalej,“ približuje Petra Pavuková.

Pozrite si video Petry a Márie:

Milan Buno, knižný publicista