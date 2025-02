Filantropický projekt Rozprávky pre malé Pastelky prináša aj druhú časť audio spracovania príbehu Kniha džunglí – FOTO

Pokračovanie v auditívnej podobe

Druhý diel prináša viac postáv

Kino ako nositeľ inovácií

13.2.2025 (SITA.sk) - Filantropický projekt Rozprávky pre malé Pastelky , ktorý je zameraný na podporu nevidiacich a slabozrakých, prináša deťom na Slovensku druhú časť audio spracovania legendárneho príbehu Rudyarda Kipplinga – Kniha džunglí.Príbeh Mauglího, malej žabky, pokračuje. Do deja vstupujú nové postavy, okrem opíc a vlkov sú to aj supy, ktorým hlasy prepožičali známi slovenskí dabingoví herci Juraj Predmerský, Dušan Szabó a Andrea Martvoňová. Podľa producenta audio adaptácie Knihy džunglí, spoločnosti CODES Brand House, je druhá časť dvojdielnej adaptácie uzavretím prvej fázy práce s námetom o Mauglím.„Kniha džunglí v auditívnej podobe si zaslúži pokračovanie, práve s viacerými partnermi rokujeme o dodatkovej tretej časti, ktorá nadviaže na základný text knihy Rudyarda Kipplinga. Sme nesmierne radi a vďační, že sa partner projektu, spoločnosť ARTRA, rozhodol pre inováciu v mojom rodnom Partizánskom a za to, že mediálni partneri prejavujú záujem pokračovať v spolupráci samostatným projektom prezentácie našej spoločnej práce,“ uviedol Milan Jursa , majiteľ a konateľ spoločnosti CODES Brand House, ktorá projekt Rozprávok pre malé Pastelky produkuje už druhý rok.Do rozvoja tohto filantropického konceptu sa zapoja spolu s jeho producentom, CODES Brand House, aj dvaja mediálni partneri projektu, SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. a JOJ GROUP, ktorá je najväčšou mediálnou skupinou na Slovensku.„Úspech, ktorý zaznamenala prvá časť tohto audio spracovania, nás milo prekvapil, preto sme sa rozhodli spolu so SITA organizovať celoslovenský projekt „Hľadá sa nový Mauglí – sme jednej krvi, Ty i ja“, prostredníctvom ktorého chceme prispieť k vytvoreniu pokračovania k dvom vydaným dielom,“ povedal programový riaditeľ TV JOJ Roland Kubina.„Budeme komunikovať so zriaďovateľmi Základných umeleckých škôl na celom Slovensku, ale aj súkromnými umeleckými školami a inšpirovať deti, aby sa zapojili do tohto unikátneho projektu. Hugo Podoba, ktorý nezameniteľne stvárnil rolu Mauglího, dostane v hlase svojho o trošku staršieho kolegu, pokračovateľa príbehu Mauglího,“ dodal predseda predstavenstva SITA Róbert Király . Spracovanie diela prebehlo opäť pod režijnou taktovkou Tibora Frlajsa z produkčnej spoločnosti Art Heart.„Druhý diel prináša viac postáv, viac pazvukov, na scéne sa zjaví nový negatívny hrdina, pytón Kaa, príde k zúčtovaniu so Šérchánom a náš príbeh prinesie dejové vyvrcholenie. Celú atmosféru okrem prekrásnej hudby rámcuje aj nenapodobiteľný Ivan Romančík ako Praslon, jeho výkon dáva dielu neopakovateľný náboj. Čaká nás veľa zábavy, druhý diel je dynamický a vtipnejší ako prvý, nové postavy mu dodali spád,“ dodáva Tibor Frlajs, režisér projektu zo spoločnosti Art Heart a pedagóg dabingovej akadémie Slučka.Podľa vyjadrenia partnera projektu, spoločnosti ARTRA, sa podpora detí a špecificky komunity nevidiacich a slabozrakých v ich plánoch posúva ešte o stupeň vyššie. „Pre deti v našom rodnom Partizánskom pripravujeme unikátne prekvapenie, ideme príbehu Mauglího dať nový a veľmi moderný rozmer. Veľká vďaka patrí primátorovi Partizánskeho Jozefovi Božikovi, že sa rozhodol našu iniciatívu podporiť,“ informuje Martin Arvay, obchodný riaditeľ spoločnosti ARTRA. Primátor Partizánskeho Jozef Božik dodal, že kino v Partizánskom bolo unikátnym už pred niekoľkými dekádami.„Páni Ivan Arvay z miestnej obuvníckej firmy aj Milan Jursa, producent tohto aktuálneho projektu, si určite radi spomenú na svoju mladosť, keď navštevovali naše kino na prvých panoramatických projekciách filmov, ako boli Vtedy na západe či Pomáda, ktoré kino v Partizánskom uviedlo z hľadiska technológie tak, ako si tieto filmy zaslúžili. Jednoducho naše kino bolo vždy nositeľom inovácií, aj pred mnohými rokmi. Keď sme pred dekádou dokončili jeho rozsiahlu rekonštrukciu, zaradili sme ho opäť medzi nositeľov noviniek na Slovensku. A teraz, na 10. výročie jeho modernizácie, sa stane priestorom, kde tma a zvuk prepoja svety zdravých detí a detí nevidiacich a slabozrakých,“ doplnil Božik, podľa ktorého inklúzia nesmie byť len slovom.„Inklúziu treba žiť a pripravovaný projekt prezentácie Knihy džunglí v priestorovom zvuku v Partizánskom je príkladom toho, ako sa dá prepojiť samospráva, jej možnosti a kreativita zo súkromného sektora v prospech silného a ľudsky hlbokého motívu pomáhať tým, ktorí to potrebujú,“ konštatoval Božik.