Ako zostať fit, aj keď dovolenkujete v plnom prúde?

Tipy Samanthy Claton, ako nevypadnúť z rutiny a užiť si zaslúženú dovolenku

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Vďaka vžitej rutine je oveľa jednoduchšie udržiavať zdravý životný štýl – viete si naplánovať program na najbližšie dni, zájsť do posilňovne, pripraviť jedálniček a popri tom všetkom dodržiavať správny pitný režim. Avšak to, že ste na cestách alebo mimo domova, by nemalo byť ospravedlnením, aby ste zišli z tejto cesty."Asi najdôležitejšia vec, ktorú si pri tom všetkom treba zapamätať, je, že keď sa budete starať o svoje telo správnym stravovaním a pohybom, budete sa cítiť lepšie, uvoľnenejšie a budete mať aj viac energie. Ak urobíte z pravidelného cvičenia prioritu, vaše telo a myseľ sa vám za to poďakujú," hovorí Samantha Clayton, viceprezidentka pre vzdelávanie a fitness v spoločnosti Herbalife Nutrition.Či už ide o rýchlu návštevu hotelovej posilňovne, alebo večerný beh – určite si v rámci dňa naplánujte cvičenie a nenechajte ho len na náhodu. Počas dovolenky môže byť cvičenie súčasťou vášho výletu a nemyslíme tým brušáky či výpady. Môžete si vybrať z mnohých zábavnejších možností. Môžete sa vybrať na cyklovýlet či túru alebo ísť si zaplávať do mora či bazéna.Ak sa nechcete zaoberať nejakými komplexnými fitness rutinami, vždy máte po ruke jedno z najlepších a zároveň najjednoduchších cvičení: chôdzu. Prechádzky po pláži, po rezorte či do najbližšieho mestečka môžu dobre poslúžiť nielen na spoznávanie okolia, ale zároveň vás udržujú v pohybe. A ak chcete ešte extra fitness výzvu, vždy môžete namiesto výťahu zvoliť schody.Nie je k dispozícii hotelová posilňovňa? Žiadny problém. Cvičiť s vlastnou váhou sa dá aj na hotelovej izbe, keďže vám na to stačí aj menší priestor okolo seba. Drepy, výpady, kliky, bočná doska či zdvíhanie panvy sú cviky, ktoré je možné vykonávať kdekoľvek. A takisto je mnoho cvičení s vlastnou váhou dostupných aj online, takže neexistuje žiadna výhovorka!Ak dovolenkujete v metropole, je veľmi pravdepodobné, že sa budete môcť po meste presúvať na bicykli. Väčšina veľkých miest má v súčasnosti programy zdieľaných bicyklov a tak môžete niekoľko dní šliapať do pedálov a spoznávať dané mesto.Ak sa do destinácie presúvate letecky, určite si môžete čakanie na odlet lietadla trochu zdynamizovať. Pravdepodobne budete mať pri sebe tašku na notebook či inú príručnú batožinu: ideálne predmety na "farmársku" prechádzku. Toto jednoduché, ale neuveriteľne účinné, cvičenie spočíva v chôdzi s ťažkými predmetmi v rukách. Aktivuje pri nej viaceré hlavné svalové skupiny: trup, predlaktia, ramená a nohy.Dlhodobé sedenie nie je dobrý nápad, pretože môže ovplyvniť váš krvný obeh a spôsobiť pocit stuhnutosti. Ak máte pred sebou dlhý let, skúste každých pár hodín vyjsť do uličky a ponaťahovať sa: skvelými cvikmi sú drepy či výpady dopredu. Dbajte na to, aby ste nikomu neprekážali a využili čo najviac malého priestoru, ktorý máte k dispozícii. Ak strečing v uličke nie je pre vás, môžete sa ponaťahovať aj v sede na svojom mieste – precvičiť krúživými či ťahovými pohybmi viete krk, ramená, ruky a zápästia a tiež členky a chodidlá.Informačný servis