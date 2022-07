Tabletky na erekciu bez predpisu zažívajú BOOM. Ako fungujú?

Prečo muži siahajú po prípravkoch na erekciu

100 % prírodné zloženie a teda aj pôsobenie

Pravidelné užívanie prináša komplexný efekt

Vyskúšajte TOP produkt zo Slovenska: Stoporex®

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Čísla týkajúce sa sexuálneho života slovenských mužov hovoria jasnou rečou: problémy s erekciou má podľa konkrétnej vekovej skupiny skoro polovica chlapov. Najviac viditeľným rizikovým faktorom je vek, kde sa prvé ťažkosti objavujú už aj v skupine 30 a viac ročných. Dostupným riešením by mohli byť tabletky na erekciu bez receptu!Pomalší nástup stoporenia, slabá alebo takmer žiadna chuť na sex, obavy zo zlyhania, nedostatočná tvrdosť erekcie a aj krátka výdrž počas milovania. Aspoň jeden z týchto problémov pozná už väčšina mužov vo veku 40 a viac rokov.Čím horší životný štýl máte a čím starší ste, tým je viac pravdepodobné, že uvedené ťažkosti sa týkajú aj vás. Bohužiaľ, stres, nezdravá životospráva aj klesajúca hladina testosterónu všeobecne prispievajú k tomu, že chránené nie sú ani mladšie ročníky. Samozrejme, návšteva urológa alebo sexuológa je pre mnohých ešte stále tabu.Či už ide o strach, ostych alebo len podcenenie problému, to všetko sa podpíše na odďaľovaní nevyhnutného: postaviť sa problému čelom a riešiť ho.Riešením, ktoré je pohodlné, diskrétne, dostupné a dlhodobé, sú práve tabletky na erekciu . Ide buď o perorálne tablety alebo kapsuly v podobe voľnopredajných doplnkov výživy, ktoré sú určené špeciálne pre mužov. Okrem toho, že si ich viete kúpiť bez návštevy u lekára či lekárnika, majú aj množstvo ďalších benefitov.Prvým dôležitým benefitom je skladba aktívnych a účinných látok. Zabudnite na chemikálie či syntetické zlúčeniny, ktoré by mali ťažkopádny mechanizmus účinku. 100 % prirodzený pôvod je alfa a omega, najmä ak ide o prírodné afrodiziaka.Zloženie sa totiž skladá práve z nich, pričom najviac využívané sú bylinné extrakty a výťažky typu Tribulus, Maca , Panax Ginseng alebo Ženšen. Ide o stimulanty lepšieho prekrvenia pohlavnej sústavy aj hladiny testosterónu. K nim výrobcovia pridávajú aminokyseliny, najmä L-Arginín, ktorý podporuje krvný obeh a prekrvenie penisu.Nezriedka bývajú súčasťou zloženia aj minerály, najmä zinok a selén, alebo vitamíny z kategórie antioxidantov, ktoré zvyšujú potenciu a vitalitu.Dôsledkom takéhoto zloženia je, že pôsobenie prípravkov je tiež prirodzené a najmä dlhodobé. Zlepšenie erekcie tak ide ruka v ruke so stúpajúcim sexuálnym apetítom, zvýšením plodnosti, zdravším fungovaním prostaty aj podporou potencie.Aby sa všetky tieto účinky mohli dostaviť v jednom komplexnom efekte, dôležité je pravidelné a dlhodobé užívanie prípravku. Vďaka tomu, že v jeho zložení nie sú žiadne syntetické látky či liečivá, je takéto dávkovanie bezproblémové.Plusom týchto tabliet je totiž aj to, že riziká v podobe vedľajších či nežiaducich účinkov sú iba minimálne. Žiadne intenzívne bolesti hlavy, žiadne závažné ťažkosti s búšením srdca a ani žiadne riziko týkajúce sa návalov tepla či začervenania v tvári. Minimálne sú aj kontraindikácie, prípravky sú určené prakticky pre každého.Bežné je preto každodenné užívanie, obvykle buď v jednorazovej dávke raz za 24 hodín, prípadne v dvoch dávkach počas dňa, zväčša ráno a večer.Skúsenosti ukazujú, že čím pravidelnejšie a dlhodobejšie dávkovanie je, tým viditeľnejší je vplyv na kvalitu erekcie. Podľa konkrétnej značky alebo typu produktu je možné podporiť spolu s ňou aj zlepšenie libida, plodnosti či zdravia prostaty Všetky vyššie spomínané výhody a tie najlepšie stránky v sebe spája unikátny slovenský podporný prípravok pre mužov, značka Stoporex®. Ide o perorálne kapsuly, ktoré si viete kúpiť vo forme dvoch prípravkov a to Klasik alebo Prolong.Kým Stoporex® Klasik je zameraný na podporu kvality erekcie a zvýšenie libida, prípravok Stoporex® Prolong cieli na mužov, ktorý majú problém so slabou výdržou. Riešiť tak viete aj nedostatočné udržanie erekciu spojené s príliš rýchlym vyvrcholením. Výrobca tak cieli prakticky na všetky najčastejšie sexuálne problémy mužov.V oboch prípadoch sú tieto účinky založené na čisto prírodnom zložení pozostávajúcom z rastlinných afrodiziak, aminokyselín a s podporou zinku.Ak ste teda zachytili trend podporných prípravkov pre mužov, práve táto značka je to najlepšie, čo môžete aktuálne kúpiť bez receptu. Cez oficiálnu webstránku značky si viete vybrať typ, veľkosť balenia aj spôsob doručenia. Už zajtra či pozajtra tak môžete mať prípravok doma a radikálne zlepšiť kvalitu svojho sexuálneho života!Informačný servis