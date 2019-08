AKO ZVLÁDNUŤ HORÚČAVY? Na toto nemôžete zabúdať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Dostatočný pitný režim pomáha predchádzať kolapsom z tepla, preto treba piť priebežne a nečakať na pocit smädu. V súvislosti s vysokými horúčavami, ktoré sa majú v sobotu vyskytnúť najmä na juhozápadnom Slovensku, na to upozornila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.Vysoké teploty podľa záchranárov predstavujú záťaž na každý organizmus, najohrozenejší sú však deti, seniori a chronickí pacienti. Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je dôležité konzumovať nápoje, ktoré doplnia tekutiny, soli a ďalšie látky stratené nadmerným potením. Vhodné sú preto minerálne vody s obsahom sodíka do 100 miligramov na liter, bylinkové a ovocné čaje alebo šťavy.Nápoje by, naopak, mali obsahovať čo najmenej cukru (do šiestich percent), pretože ten zvyšuje pocit smädu. Nevhodný je tiež alkohol, ktorý zvyšuje produkciu tepla v organizme. Ideálne nie sú ani príliš studené nápoje.dodali hygienici.Ak sa už nemožno vyhnúť pobytu vonku, OS ZZS odporúča nezabudnúť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev.uviedla Krčová.